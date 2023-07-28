Во временно оккупированном Крыму звучали взрывы, сообщают о работе ПВО

По словам очевидцев, оккупанты стреляют, предположительно, из ЗПРК "Панцирь-С" по неизвестной воздушной цели.

Недавние взрывы в оккупированном Крыму

Напомним, утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. Россия заявила о якобы "атаке беспилотников".

Оккупационные власти Крыма также объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе.

Позже партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс", которыми россияне обстреливают Одесскую и Николаевскую область. На фоне взрывов российские оккупанты закрыли доступ для гражданских на Арабатскую стрелку.