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Во временно оккупированном Крыму звучали взрывы, сообщают о работе ПВО

Фото: во временно оккупированном Крыму звучали взрывы, сообщают о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы вчера поздно вечером, 27 июля. Сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам очевидцев, оккупанты стреляют, предположительно, из ЗПРК "Панцирь-С" по неизвестной воздушной цели.

Недавние взрывы в оккупированном Крыму

Напомним, утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. Россия заявила о якобы "атаке беспилотников".

Оккупационные власти Крыма также объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе.

Позже партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс", которыми россияне обстреливают Одесскую и Николаевскую область. На фоне взрывов российские оккупанты закрыли доступ для гражданских на Арабатскую стрелку.

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