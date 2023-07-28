У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО

У Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи вчора пізно ввечері, 27 липня. Повідомляють про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
За словами очевидців, окупанти стріляють, ймовірно, із ЗПРК "Панцир-С" по невідомій повітряній цілі.
Нещодавні вибухи в окупованому Криму
Нагадаємо, вранці 24 липня в селищі Веселе пролунали вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Росія заявила про нібито "атаку безпілотників".
Окупаційна влада Криму також оголосила евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі.
Пізніше партизани повідомили, що у Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс", якими росіяни обстрілюють Одеську та Миколаївську область. На тлі вибухів російські окупанти закрили доступ для цивільних на Арабатську стрілку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.