Во временно оккупированной Каховке прозвучала серия взрывов

"Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз. Он жалуется, что понес значительные потери", - говорится в сообщении советника мэра.

Взрывы на временно оккупированных территориях

В последние недели участилось количество взрывов на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму утром 24 июля раздались взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

Кроме того, 22 июля в Красногвардейском районе Крыма в течение длительного времени раздавались взрывы. Через некоторое время Аксенов признал атаку дронов и объявил эвакуацию населения в радиусе 5 км от места ЧП.