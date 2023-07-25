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Во временно оккупированной Каховке прозвучала серия взрывов

Фото: во временно оккупированной Каховке прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области прозвучала серия взрывов сегодня утром, 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз. Он жалуется, что понес значительные потери", - говорится в сообщении советника мэра.

Взрывы на временно оккупированных территориях

В последние недели участилось количество взрывов на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму утром 24 июля раздались взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

Кроме того, 22 июля в Красногвардейском районе Крыма в течение длительного времени раздавались взрывы. Через некоторое время Аксенов признал атаку дронов и объявил эвакуацию населения в радиусе 5 км от места ЧП.

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