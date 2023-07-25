UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У тимчасово окупованій Каховці пролунала серія вибухів

Фото: у тимчасово окупованій Каховці пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонської області пролунала серія вибухів сьогодні вранці, 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Каховка. ЗСУ точно передали окупанту доброго ранку не менше 30 разів. Він скаржиться, що зазнав значних втрат", - йдеться у повідомленні радника мера.

Вибухи на тимчасово окупованих територіях

В останні тижні почастішала кількість вибухів на тимчасово окупованих територіях. Так, у Криму вранці 24 липня пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів.

Крім того, 22 липня в Червоногвардійському районі Криму протягом тривалого часу лунали вибухи. Через деякий час Аксьонов визнав атаку дронів і оголосив евакуацію населення в радіусі 5 км від місця НП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухиВторгнення Росії до України