Временным главой Киевской ГВА стал Андрей Ткачев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение на сайте городских властей.

Андрей Ткачев подписал документ о временном исполнении обязанностей начальника администрации 16 июля.

До этого назначения чиновник работал первым заместителем бывшего главы КМВА Тимура Ткаченко.

Что известно об Андрее Ткачеве

Временный руководитель Киевской военной администрации имеет опыт в сфере госуправления и гражданской безопасности. В частности, в 2015-2021 годах занимался реформой полиции, а также работал в Государственной службе безопасности на транспорте, где руководил Департаментом государственного контроля.

В 2022 году Ткачев добровольно присоединился к рядам Сил обороны Украины.

Напомним, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил тогдашнего главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.