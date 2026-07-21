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Временным главой Киевской ГВА стал Андрей Ткачев

15:53 21.07.2026 Вт
1 мин
До этого чиновник работал первым заместителем эксглавы КГВА Ткаченко
aimg Валерий Ульяненко
Временным главой Киевской ГВА стал Андрей Ткачев Фото: Андрей Ткачев (facebook.com/kyivmva)
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Временным исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации назначили Андрея Ткачева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение на сайте городских властей.

Андрей Ткачев подписал документ о временном исполнении обязанностей начальника администрации 16 июля.

До этого назначения чиновник работал первым заместителем бывшего главы КМВА Тимура Ткаченко.

Что известно об Андрее Ткачеве

Временный руководитель Киевской военной администрации имеет опыт в сфере госуправления и гражданской безопасности. В частности, в 2015-2021 годах занимался реформой полиции, а также работал в Государственной службе безопасности на транспорте, где руководил Департаментом государственного контроля.

В 2022 году Ткачев добровольно присоединился к рядам Сил обороны Украины.

Напомним, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил тогдашнего главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Отметим, 16 июля Киевская и Николаевская области получили новых временных глав. Их предыдущие руководители получили новые должности в Кабинете Министров Украины.

Кроме того, 20 июля Кабмин принял решение, согласно которому генерал-майор Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности министра обороны Украины.

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