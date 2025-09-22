Временное жилье и помощь: что готовит Украина для тех, кто решит вернуться из Польши
Украина должна заранее подготовить систему социальной поддержки для своих граждан, которые решат вернуться из Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук после встречи с украинцами в Варшаве.
По ее словам, особенно сложно сейчас пожилым людям, лицам с инвалидностью, одиноким матерям с маленькими детьми и другим уязвимым категориям. Ситуацию осложняет и постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше, что ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать.
"Мы должны подготовить временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, а также организационную и логистическую поддержку для возвращения", - отметила Верещук.
В ближайшее время этот вопрос должны вынести на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием украинских органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров.
Ранее РБК-Украина писало, что Сенат Польши окончательно одобрил новый закон об иностранцах и поддержке украинцев. Он продлевает легальное пребывание беженцев из Украины до марта 2026 года, но в то же время ограничивает доступ к соцпомощи и части медицинских услуг. Программа 800+ теперь будет зависеть от работы или обучения детей в школе, а взрослым украинцам сократят перечень бесплатных медицинских программ.
Также мы рассказывали о новых правилах в Польше: пациенты могут напрямую обращаться к психологу, оптометристу и врачу спортивной медицины без направления от семейного врача. Это должно упростить доступ к специалистам и уменьшить очереди. Всего без направления можно попасть уже к восьми категориям врачей, а украинцы с PESEL UKR пользуются этими услугами наравне с поляками.