Временное жилье и помощь: что готовит Украина для тех, кто решит вернуться из Польши

Украина должна заранее подготовить систему социальной поддержки для своих граждан, которые решат вернуться из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук после встречи с украинцами в Варшаве.

По ее словам, особенно сложно сейчас пожилым людям, лицам с инвалидностью, одиноким матерям с маленькими детьми и другим уязвимым категориям. Ситуацию осложняет и постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше, что ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать.

"Мы должны подготовить временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, а также организационную и логистическую поддержку для возвращения", - отметила Верещук.

В ближайшее время этот вопрос должны вынести на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием украинских органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров.