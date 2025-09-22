ua en ru
Тимчасове житло і допомога: що готує Україна для тих, хто вирішить повернутися з Польщі

Понеділок 22 вересня 2025 11:37
Тимчасове житло і допомога: що готує Україна для тих, хто вирішить повернутися з Польщі Фото: Біженці із України в Польщі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Україна має заздалегідь підготувати систему соціальної підтримки для своїх громадян, які вирішать повернутися з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук після зустрічі з українцями у Варшаві.

За її словами, особливо складно зараз літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям із малими дітьми та іншим вразливим категоріям. Ситуацію ускладнює й поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі, що відчутно для тих, хто не має можливості працювати.

"Ми повинні підготувати тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, а також організаційну й логістичну підтримку для повернення", - наголосила Верещук.

Найближчим часом це питання мають винести на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі українських органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів.

Раніше РБК-Україна писало, що Сенат Польщі остаточно схвалив новий закон про іноземців та підтримку українців. Він продовжує легальне перебування біженців з України до березня 2026 року, але водночас обмежує доступ до соцдопомоги й частини медичних послуг. Програма 800+ тепер залежатиме від роботи чи навчання дітей у школі, а дорослим українцям скоротять перелік безкоштовних медичних програм.

Також ми розповідали про нові правила у Польщі: пацієнти можуть напряму звертатися до психолога, оптометриста та лікаря спортивної медицини без направлення від сімейного лікаря. Це має спростити доступ до спеціалістів і зменшити черги. Загалом без направлення можна потрапити вже до восьми категорій лікарів, а українці з PESEL UKR користуються цими послугами на рівні з поляками.

