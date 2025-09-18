ua en ru
Польша приняла новый закон по отношению к украинцам: что нужно знать

Четверг 18 сентября 2025 00:47
Польша приняла новый закон по отношению к украинцам: что нужно знать Иллюстративное фото: Польша приняла новый закон по отношению к украинцам (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Сенат Польши одобрил новый закон об иностранцах и поддержке граждан Украины. Документ закрепляет продление пребывания украинцев в стране и вводит ряд ограничений по соцпомощи и медуслугам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сенат Польши утвердил закон об иностранцах и помощи гражданам Украины. Документ разработали после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущую инициативу о статусе украинцев.

По итогам голосования проект поддержали 57 сенаторов, против высказались 32, воздержавшихся не было. Поскольку Сенат не стал вносить изменений в вариант, ранее принятый Сеймом, закон считается окончательно утвержденным и направлен на подпись президенту.

Одним из ключевых положений стало продление легального пребывания в Польше для украинцев, покинувших страну из-за войны, до 4 марта 2026 года. При этом закон усиливает контроль за предоставлением соцподдержки иностранцам. В частности, программа 800+ теперь будет напрямую связана с трудовой деятельностью и обучением детей в польских школах. Исключения предусмотрены для родителей детей с инвалидностью.

Кроме того, документ вводит новые ограничения на доступ взрослых граждан Украины к медицинским услугам. Речь идет о программах лекарственного обеспечения, стоматологическом лечении и лечебной реабилитации.

Сейчас украинцы пользуются временной защитой в Польше до конца сентября 2025 года. В случае отсутствия новых решений это могло бы привести к проблемам с легальным трудоустройством.

Напоминаем, что Польша обратилась к странам Европейского Союза с предложением полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2026 года. Такой шаг, по мнению Варшавы, позволит сократить финансовые поступления в бюджет России и ускорит завершение войны в Украине.

Отметим, что польские власти приняли решение о депортации гражданина Украины за запуск дрона над правительственными объектами. Сообщается, что 21-летний украинец управлял дроном в районе Бельведерского дворца и рядом расположенных государственных зданий.

