В Польше расширили доступ к врачам: кого теперь можно посетить без направления

Польша, Четверг 18 сентября 2025 08:00
UA EN RU
В Польше расширили доступ к врачам: кого теперь можно посетить без направления К некоторым врачам отныне не нужно направление (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С 17 сентября 2025 года в Польше начали действовать новые правила доступа к медицинским услугам. Пациентам станет проще попасть к некоторым специалистам, ведь для этого больше не нужно брать направление от семейного врача.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ресурс "Я в Польше".

Новые специалисты без направления

Министерство здравоохранения Польши отмечает, что эти нововведения должны облегчить доступ к специализированной помощи и уменьшить очереди к семейным врачам.

Теперь пациенты могут обращаться напрямую к:

  • психологу,
  • оптометристу,
  • врачу спортивной медицины.

Дополнительные возможности

Оптометристы, которые работают в медучреждениях с контрактом Национального фонда здоровья (NFZ), получили право самостоятельно выдавать направления к офтальмологу.

Врачи спортивной медицины смогут проводить диагностику перегрузок, определять пригодность к участию в соревнованиях, а также выдавать медицинские справки для школ и спортивных клубов.

Кто еще доступен напрямую

В целом перечень специалистов, к которым можно записаться без направления, сейчас включает:

  • психиатра;
  • гинеколога и акушера;
  • онколога;
  • венеролога;
  • стоматолога;
  • психолога;
  • оптометриста;
  • врача спортивной медицины.

Добавим, что украинцы, которые находятся под временной защитой в Польше и имеют PESEL UKR могут бесплатно получать медицинскую помощь наравне с поляками.

Читайте также о том, что в Польше подготовили новый законопроект, который ограничивает перечень медицинских услуг для незастрахованных украинцев. Документ уже получил одобрение Постоянного комитета Совета Министров. Ожидается, что он сэкономит около 30 миллионов злотых в период с октября по март.

Ранее мы писали о том, что 1 февраля 2026 года в Польше начнет работу новая электронная система выплат для беженцев из Украины. Ее разработало Управление социального страхования (ZUS) в тесной интеграции с Пограничной службой, чтобы точнее проверять право на получение помощи.

Польша Медицинская помощь
