В Польше расширили доступ к врачам: кого теперь можно посетить без направления

С 17 сентября 2025 года в Польше начали действовать новые правила доступа к медицинским услугам. Пациентам станет проще попасть к некоторым специалистам, ведь для этого больше не нужно брать направление от семейного врача.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ресурс " Я в Польше ".

Новые специалисты без направления

Министерство здравоохранения Польши отмечает, что эти нововведения должны облегчить доступ к специализированной помощи и уменьшить очереди к семейным врачам.

Теперь пациенты могут обращаться напрямую к:

психологу,

оптометристу,

врачу спортивной медицины.

Дополнительные возможности

Оптометристы, которые работают в медучреждениях с контрактом Национального фонда здоровья (NFZ), получили право самостоятельно выдавать направления к офтальмологу.

Врачи спортивной медицины смогут проводить диагностику перегрузок, определять пригодность к участию в соревнованиях, а также выдавать медицинские справки для школ и спортивных клубов.

Кто еще доступен напрямую

В целом перечень специалистов, к которым можно записаться без направления, сейчас включает:

психиатра;

гинеколога и акушера;

онколога;

венеролога;

стоматолога;

психолога;

оптометриста;

врача спортивной медицины.

Добавим, что украинцы, которые находятся под временной защитой в Польше и имеют PESEL UKR могут бесплатно получать медицинскую помощь наравне с поляками.