Тим Кук покидает Apple: реакция мира и инвесторов на отставку легендарного CEO

17:44 21.04.2026 Вт
4 мин
Как "операционный гений" изменил мир технологий и что говорят о его выходе на Уолл-стрит?
aimg Ольга Завада
Тим Кук покидает Apple: реакция мира и инвесторов на отставку легендарного CEO Тим Кук покидает пост CEO Apple (фото: Getty Images)

Генеральный директор Apple Тим Кук официально объявил о намерении уйти в отставку. После почти 15 лет успешного управления техногигантом он передаст полномочия инженеру Джону Тернусу.

РБК-Украина со ссылкой на Reuters рассказывает, как Тим Кук превратил Apple в самую дорогую техноимперию планеты, и как о нем отзываются самые влиятельные игроки рынка.

Эпоха Кука: от наследства Джобса до 4 триллионов долларов

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году, приняв управление от визионера Стива Джобса. Несмотря на скепсис критиков, он смог превратить "креативный гений" предшественника в самую мощную коммерческую машину в истории технологий.

За время его руководства компания достигла впечатляющих показателей. Рыночная стоимость взлетела с 350 миллиардов до 4 триллионов долларов - рост составил более 1000%. Только за 2025 год общая прибыль достигла более 416 миллиардов.

Кук существенно масштабировал производство: количество активных устройств Apple в мире превысило 2,5 миллиарда единиц, а штат компании увеличился на 100 тысяч человек.

За время своего руководства Кук сделал технологического гиганта почти неуязвимым для конкурентов. Он сохранил подход Джобса к созданию премиальных продуктов и обеспечил стремительный рост линеек iPhone, iPad и Mac.

Кроме того, именно при его каденции на рынке появились Apple Watch и наушники AirPods. Корпорация также успешно освоила рынок услуг, запустив Apple Pay, Apple TV и Apple Music, что позволило объединить устройства и фирменное программное обеспечение iOS и macOS в единую экосистему.

"Он был правильным человеком": реакция отрасли

Решение Кука уйти в отставку стало неожиданностью для инвесторов, однако его вклад оценивают чрезвычайно высоко. Аналитики отмечают, что он сумел справиться с самой сложной заменой CEO в современной истории бизнеса.

Так главный стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган называет Кука "трансформационным гендиректором, который всегда держал твердую руку на руле".

Старший стратег Ingalls & Snyder Тим Гриски положительно оценил результаты Apple под руководством Кука. По его словам, стремительный рост стоимости бизнеса и акций хоть и частично обусловлен удачным стечением обстоятельств, однако является результатом правильных шагов менеджмента.

"Ему пришлось занять место легенды, и он оказался именно тем человеком, который был нужен Apple", - говорит Хоган.

В свою очередь, Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments отметил, что Кук выполнил "невероятную работу" на должности.

В официальном пресс-релизе Apple Тим Кук признался, что возглавлять такую чрезвычайную компанию было самой большой честью в его жизни.

Он подчеркнул, что любит Apple всем сердцем.

"Очень благодарен за возможность работать с командой таких гениальных, инновационных, креативных и искренне заботливых людей, которые неизменно стремятся обогащать жизнь наших клиентов и создавать лучшие в мире продукты и услуги", - добавил он.

Тим Кук покидает Apple: реакция мира и инвесторов на отставку легендарного CEOТим Кук и Джон Тернус (фото: Apple)

Что известно о новом руководителе Apple?

Новым CEO Apple с 1 сентября 2026 года станет Джон Тернус. Он работает в компании с 2001 года, а с 2021 года возглавляет департамент аппаратной инженерии.

Под руководством Тернуса аппаратное подразделение Apple реализовало ряд ключевых проектов, в частности переход компьютеров Mac на собственные чипы Apple Silicon. По словам аналитиков, это привело к существенному росту продаж.

Он также отвечал за разработку успешных линеек Apple Watch и AirPods, хотя запуск гарнитуры Vision Pro оказался менее коммерчески эффективным.

По стилю управления Тернуса описывают как спокойного и взвешенного лидера, больше напоминающего манеру Тима Кука, чем эмоциональный подход Стива Джобса.

Кандидатура Тернуса считалась приоритетной в рамках "плана преемственности", который Кук разрабатывал в течение последнего года. Сам Тим Кук после 15 лет управления перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров Apple.

Кук о Тернусе

"Джон Тернус имеет ум инженера, душу новатора и сердце, способное управлять с честностью и достоинством. Он - визионер, чей вклад в развитие Apple за последние 25 лет уже невозможно переоценить", - отметил действующий CEO Apple.

Он добавил, что Тернус без сомнения является тем человеком, который сможет вести компанию в будущее, и он с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним.

Ближайшие планы

Несмотря на финансовые рекорды Apple, новый CEO столкнется с серьезными вызовами.

Главной задачей Тернуса станет сокращение отставания от конкурентов в сфере ИИ, где Apple пока уступает другим игрокам Кремниевой долины.

Ему придется возглавить масштабное обновление голосового помощника Siri и вывести на рынок новые потребительские ИИ-продукты, сохраняя при этом лидерство компании в сегменте премиального оборудования.

Следующий квартальный отчет Apple запланирован на 30 апреля. Он станет первым стратегическим испытанием для нового управленческого тандема.

