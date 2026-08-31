Apple Pencil для складного iPhone уже существует: что может сорвать его выход

Apple тестирует специальную версию Apple Pencil для своего будущего складывающегося смартфона. Впрочем, из-за технических трудностей выход стилуса вместе с первым гибким iPhone пока остается под вопросом.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на аналитику Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg .

Особенности и ключевые технические проблемы

В Apple создали, протестировали и даже рассматривали возможность выпуска модифицированного стилуса Apple Pencil для первого складного смартфона.

Созданный прототип оказался короче и толще актуальных моделей техногиганта, обычно используемых с планшетами iPad.

Основные нюансы конструкции и риски использования:

Крепление и зарядка: прототип крепится к боковой грани складывающегося смартфона для хранения и подзарядки.

Сложность эксплуатации: такое расположение создает неудобства, когда устройство открывают без намерения использовать стилус.

Угроза для экрана: стилус может оставлять заметные следы на чувствительном дисплее, ведь гибкие экраны имеют более хрупкое покрытие.

Официальный дебют будущего складывающегося смартфона ожидается уже 9 сентября, когда и станет окончательно известно, выйдет ли этот аксессуар за пределы стадии прототипа.

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Новые функции Apple Watch Series 12 и обновление софта

Кроме информации о смартфоне, появились подробности часов Apple Watch Series 12. Разработчики тестируют керамические корпуса в белом и темно-сером цветах.

Ключевые программные и аппаратные изменения:

Постоянный мониторинг: новый датчик сердечного ритма будет собирать данные на протяжении всего дня, а не только во время физической активности или в случайные промежутки.

Редизайн приложений: программное обеспечение для здоровья и фитнеса получит масштабное обновление в стиле популярных сервисов Whoop и Oura.

Масштабный внешний редизайн смарт-часов ожидается в следующем году, однако выход обновленного корпуса может быть отложен вплоть до 2028 года.