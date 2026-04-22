Кто такой Джон Тернус? Знакомьтесь с новым гендиректором Apple
Apple объявила о назначении Джона Тернуса новым генеральным директором компании. 51-летний мастодонт аппаратной инженерии официально сменит Тима Кука на этом посту 1 сентября 2026 года.
Путь от разработчика мониторов до кресла CEO
Джон Тернус присоединился к команде дизайна продуктов Apple еще в 2001 году, застав эпоху возвращения Стива Джобса.
Выпускник Университета Пенсильвании со степенью бакалавра машиностроения, он начинал карьеру в VR-стартапе Virtual Research Systems, а в Apple прошел путь от разработчика мониторов до руководителя аппаратного департамента в 2021 году.
Чего достиг Тернус, работая в Apple?
- Переход на Apple Silicon: он сыграл решающую роль в отказе от процессоров Intel в пользу собственных чипов для линейки Mac.
- Разработка бестселлеров техногиганта: под его присмотром создавались все поколения iPad, современные линейки iPhone и наушники AirPods.
- Экологические инновации: Тернус внедрил использование переработанного алюминия и 3D-печать титана в Apple Watch Ultra 3. Это значительно сократило углеродный след компании.
- Долговечность и ремонт гаджетов: под его руководством внедрены технологии, которые повысили устойчивость устройств к повреждениям и упростили их ремонт.
Тим Кук, который лично консультировал Тернуса в течение последнего года, охарактеризовал своего преемника как человека с "умом инженера и душой инноватора".
Джон Тернус (фото: Getty Images)
Что сыграло в пользу Тернуса?
Выбор Джона Тернуса сигнализирует о стремлении Apple к стабильности. В отличие от Стива Джобса, Тернуса описывают как спокойного и харизматичного лидера, чей стиль управления ближе к взвешенной манере Тима Кука.
Его кандидатура стала приоритетной после того, как главный операционный директор Джефф Уильямс, которого ранее считали фаворитом, отошел от оперативных дел в 2025 году.
Немаловажным фактором стал и возраст: Тернусу сейчас 51 год - столько же было Куку, когда он возглавил компанию. Это дает директорам уверенность в долгосрочном лидерстве как минимум на следующее десятилетие.
К тому же его опыт в сфере дисплейных технологий и интерфейсов стал фундаментом для разработки гарнитуры Vision Pro.
Наследие Кука и главные вызовы для нового лидера
Тим Кук покидает Apple в состоянии финансового расцвета: годовая прибыль компании превышает 100 млрд долларов, а активная база устройств достигла 2,5 млрд.
Тем не менее, Джону Тернусу придется решать проблемы, которые обострились в последние годы.
Приоритетные задачи для нового CEO
- Догнать лидеров ИИ: Apple существенно отстает от конкурентов из Кремниевой долины в сфере генеративного искусственного интеллекта. Тернусу придется возглавить масштабное обновление Siri и интеграцию ИИ в экосистему.
- Реанимировать Vision Pro: первая гарнитура смешанной реальности пока не стала массовым продуктом, и рынок ждет более доступных и функциональных версий.
- Сохранение спроса в Китае: несмотря на рекордные доходы от iPhone в январе, давление на рынке КНР остается значительным.
Джон Тернус (фото: Apple)
Место Тернуса на посту старшего вице-президента по аппаратной инженерии займет Джонни Сружи, который ранее отвечал за разработку чипов.
Тим Кук же будет оставаться на посту CEO в течение всего лета 2026 года, чтобы обеспечить максимально плавную смену управленческих решений.