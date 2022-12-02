Как спички у детей. Данилов ожидает, что у России по окончанию войны заберут "ядерку"

Россия должна быть лишена ядерного оружия, поскольку не имеет права страна, которая ведет себя непредсказуемо, владеть ею.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в программе YouTube-канала "Есть Вопрос".

"Наша победа - это когда РФ полностью убирается с нашей территории, когда РФ прекращает иметь ядерное оружие. Потому что ядерное оружие в РФ – это очень опасно, это как спички у детей", - сказал Данилов.

По его словам, Россия должна быть лишена ядерного оружия. Данилов объяснил, что не имеет права страна, которая ведет себя непредсказуемо, владеть ядерным оружием.

У секретаря СНБО спросили, действительно ли он верит, что такое может произойти. Он ответил: "Давайте подождем".