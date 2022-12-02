Как спички у детей. Данилов ожидает, что у России по окончанию войны заберут "ядерку"
Россия должна быть лишена ядерного оружия, поскольку не имеет права страна, которая ведет себя непредсказуемо, владеть ею.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в программе YouTube-канала "Есть Вопрос".
"Наша победа - это когда РФ полностью убирается с нашей территории, когда РФ прекращает иметь ядерное оружие. Потому что ядерное оружие в РФ – это очень опасно, это как спички у детей", - сказал Данилов.
По его словам, Россия должна быть лишена ядерного оружия. Данилов объяснил, что не имеет права страна, которая ведет себя непредсказуемо, владеть ядерным оружием.
У секретаря СНБО спросили, действительно ли он верит, что такое может произойти. Он ответил: "Давайте подождем".
Напомним, что российские официальные лица еще весной обсуждали потенциальное использование ядерного оружия президентом Владимиром Путиным в войне против Украины.
Недавно РБК-Украина сообщало со ссылкой на заявление бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса:если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, то в дело вступят США.
Добавим, что страны Запада заявляют, что используют все средства, в частности дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.
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