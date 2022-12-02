Як сірники у дітей. Данілов очікує, що в Росії після завершення війни заберуть "ядерку"

Росія має бути позбавлена ядерної зброї, оскільки не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти нею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в програмі YouTube-каналу "Є Питання".

"Наша перемога - це коли РФ повністю прибирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей", - сказав Данілов.

За його словами, Росія має бути позбавлена ядерної зброї. Данілов пояснив, що не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти ядерною зброєю.

У секретаря РНБО спитали, чи дійсно він вірить, що таке може статися. Він відповів: "Давайте почекаємо".