Генерал Ходжес назвал цель США в случае ядерного удара РФ по Украине

Если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, в дело вступят США. После чего будет уничтожена большая часть военных возможностей россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в интервью "24 каналу".

"Президент США Джо Байден уже заявлял, что если Россия допустит страшную ошибку и применит оружие массового уничтожения, то последствия для него будут катастрофические", - отметил Ходжес.

По его словам, в случае применения ядерного оружия, положительных последствий для России не будет.

"Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать", - говорит генерал.

При этом он отметил, Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения, но подчеркнул - "российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют".

"Как только его (ядерное оружие - ред.) используют - все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей ", - предупредил генерал.

Он также обратил внимание, что у РФ нет друзей, приведя пример встречи Си Цзиньпиня с канцлером Олафом Шольцом. Тогда лидер Китая сказал, что осуждает возможное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерным оружием.

"То есть в России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, одобривших применение ядерного оружия по Украине, у них нет", - подытожил Ходжес.

Напомним, что как глава Кремля Владимир Путин, так и его окружение часто прибегают к угрозам применения ядерного оружия, в частности против Украины.

На что в Пентагоне предупредили, что в случае применения Россией ядерного оружия в войне против Украины Кремль получит серьезный ответ.

Между тем страны Запада заявляют, что используют все средства, в том числе дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

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