Запад использует все средства, чтобы предотвратить ядерный удар по Украине, - французский Кабмин

Фото: Запад используют все средства, чтобы предотвратить ядерный удар по Украине (Getty Images)

Страны Запада используют все средства, в том числе дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя французского правительства Ольвье Верана в эфире BFM.