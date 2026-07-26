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Не только встреча с Трампом. СМИ раскрыли детали визита Зеленского в США

14:04 26.07.2026 Вс
1 мин
Поездка президента Украины в США будет сразу иметь несколько важных целей
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит США. СМИ сообщили о еще одном важном пункте программы его визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля.

Кроме того, как сообщило ABC News со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

Зеленский и сенатор-республиканец Южной Каролины поддерживали близкие отношения. В последний раз Грэм посетил Украину за несколько дней до своей смерти.

Наследие Линдси Грэма

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни.

Он был одним из последовательных сторонников Украины в Конгрессе США и соавтором двухпартийного законопроекта о жестких санкциях против России.

После его смерти американские законодатели представили обновленную версию документа, предусматривающую обязательное введение санкций и пошлин против крупнейших покупателей российских энергоносителей и помогающих Москве обходить ограничения.

По данным СМИ, голосование за законопроект может состояться уже на следующей неделе. Не исключалось, что это может произойти во вторник, 28 июля – в день, когда пройдут похороны Грэма.

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