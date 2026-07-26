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Не тільки зустріч з Трампом. ЗМІ розкрили деталі візиту Зеленського в США

14:04 26.07.2026 Нд
2 хв
Поїздка президента України до США матиме одразу кілька важливих цілей
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає США. ЗМІ повідомили про ще один важливий пункт програми його візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня.

Крім того, як повідомило ABC News із посиланням на українського посадовця, Зеленський прибуде до Вашингтона, щоб взяти участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.

Зеленський і сенатор-республіканець від Південної Кароліни підтримували близькі стосунки. Востаннє Грем відвідав Україну за кілька днів до своєї смерті.

Спадщина Ліндсі Грема

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після нетривалої раптової хвороби.

Він був одним із найпослідовніших прихильників України в Конгресі США та співавтором двопартійного законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії.

Після його смерті американські законодавці представили оновлену версію документа, яка передбачає обов'язкове запровадження санкцій і мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв та країн, що допомагають Москві обходити обмеження.

За даними ЗМІ, голосування за законопроєкт може відбутися вже наступного тижня. Не виключалося, що це може статися у вівторок, 28 липня - у день, коли пройде похорон Грема.

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