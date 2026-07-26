ua en ru
Вс, 26 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не только встреча с Трампом. СМИ раскрыли детали визита Зеленского в США

14:04 26.07.2026 Вс
1 мин
Поездка президента Украины в США будет сразу иметь несколько важных целей
aimg Мария Науменко
Не только встреча с Трампом. СМИ раскрыли детали визита Зеленского в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит США. СМИ сообщили о еще одном важном пункте программы его визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля.

Кроме того, как сообщило ABC News со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

Зеленский и сенатор-республиканец Южной Каролины поддерживали близкие отношения. В последний раз Грэм посетил Украину за несколько дней до своей смерти.

Наследие Линдси Грэма

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни.

Он был одним из последовательных сторонников Украины в Конгрессе США и соавтором двухпартийного законопроекта о жестких санкциях против России.

После его смерти американские законодатели представили обновленную версию документа, предусматривающую обязательное введение санкций и пошлин против крупнейших покупателей российских энергоносителей и помогающих Москве обходить ограничения.

По данным СМИ, голосование за законопроект может состояться уже на следующей неделе. Не исключалось, что это может произойти во вторник, 28 июля – в день, когда пройдут похороны Грэма.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский Встреча Зеленского и Трампа
Новости
ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ
ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине