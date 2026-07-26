Не тільки зустріч з Трампом. ЗМІ розкрили деталі візиту Зеленського в США
Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає США. ЗМІ повідомили про ще один важливий пункт програми його візиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня.
Крім того, як повідомило ABC News із посиланням на українського посадовця, Зеленський прибуде до Вашингтона, щоб взяти участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.
Зеленський і сенатор-республіканець від Південної Кароліни підтримували близькі стосунки. Востаннє Грем відвідав Україну за кілька днів до своєї смерті.
Спадщина Ліндсі Грема
Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після нетривалої раптової хвороби.
Він був одним із найпослідовніших прихильників України в Конгресі США та співавтором двопартійного законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії.
Після його смерті американські законодавці представили оновлену версію документа, яка передбачає обов'язкове запровадження санкцій і мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв та країн, що допомагають Москві обходити обмеження.
За даними ЗМІ, голосування за законопроєкт може відбутися вже наступного тижня. Не виключалося, що це може статися у вівторок, 28 липня - у день, коли пройде похорон Грема.