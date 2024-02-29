Не только украинский вопрос. Глава Меджлиса о важности освобождения Крыма

Освобождение оккупированного Россией Крыма важно для всего мира, поскольку это вопрос правового порядка.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал в интервью РБК-Украина .

"Если эта война завершится тем, что Россия оставит за собой Крым или другие оккупированные территории Украины, это будет свидетельствовать о том, что кардинально изменились правила игры", - сказал он.

По его словам, это означало бы, что в мире вместо решения вопросов правом все может решаться силой.

"Поэтому освобождение Крыма - это не только наш украинский вопрос. Это вопрос всего цивилизованного мирового сообщества", - сказал он.

Рефатов уверен, что "Россия распадется и не будет сохраняться в нынешних границах".

"Это не какая-то мечта. Хотя именно с мечт все обычно и начинается. Россия как империя должна распасться, иначе все, в том числе война, будет повторяться снова. Мы в Меджлисе активно сотрудничаем с представителями подневольных народов РФ: чеченцами, ингушами, татарами. Они тоже хотят свободы. И представители этих народов воюют сейчас в Украине, защищают нашу землю", - добавил он.

Мнение украинцев

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на конец января 2024 85% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (38%) верующих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 27% будут считать победой уничтожение русской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. Еще 13% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 7% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 4% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022).

По данным опроса КМИС, по состоянию на начало февраля 2024 года подавляющее большинство украинцев (65%) верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.