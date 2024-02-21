В победу верят 85% украинцев, но сроки откладываются

По состоянию на конец января 85% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. По сравнению с предыдущими опросами, ожидаемые сроки становятся более отдаленными.

По данным последнего опроса, не верят в победу только 5% респондентов.

Из тех, кто верит в победу, 20% считают, что она наступит до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца года. Еще 40% считают, что она наступит через 1-2 года (в феврале-марте 2023 года - 26%).

Доля тех, кто считает, что для победы нужно 3-5 лет, выросла с 7% до 14%. Кроме того, 3% считают, что победа наступит более чем через 5 лет, а 1% - что победа наступит "вряд ли при моей жизни". Больше стало также тех, кто не знает, когда именно можно ожидать победы (с 15% до 22%).

Что касается того, что можно считать победой, относительное большинство (38%) верящих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 27% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. Еще 13% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 7% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 4% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022).

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, 89% украинцев в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.