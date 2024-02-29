Не тільки українське питання. Голова Меджлісу про важливість звільнення Криму

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав в інтерв’ю РБК-Україна .

"Якщо це війна завершиться тим, що Росія залишить за собою Крим або інші окуповані території України, це свідчитиме про те, що кардинально змінилися правила гри", - сказав він.

За його словами, це б означало, що у світі замість вирішення питань правом все може вирішуватися силою.

"Тому звільнення Криму - це не тільки наше українське питання. Це питання всієї цивілізованої світової спільноти", - сказав він.

Рефатов впевнений, що "Росія розпадеться, і не буде зберігатися в нинішніх кордонах".

"Це не якась мрія. Хоча саме з мрій все зазвичай і починається. Росія як імперія має розпастися, інакше все, в тому числі війна, буде повторюватися знову. Ми в Меджлісі активно співпрацюємо з представниками підневольних народів РФ: чеченцями, інгушами, татарами. Вони теж хочуть свободи. І представники цих народів воюють зараз в Україні, захищають нашу землю", - додав він.

Думка українців

За даними опитування Центру Разумкова, станом на кінець січня 2024 року 85% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією.

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 27% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. Ще 13% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 4% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

За даними опитування КМІС, станом на початок лютого 2024 року переважна більшість українців (65%) вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом.