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Украинцы назвали наиболее реалистичные сценарии окончания войны

Украина, Среда 21 февраля 2024 11:10
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Украинцы назвали наиболее реалистичные сценарии окончания войны Фото: война закончится победой Украины, считают 65% респондентов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на начало февраля 2024 года большинство украинцев (65%) верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым. В частности, 14% верят, что боевые действия будут перенесены на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС.

До 32% возросла доля допускающих, что в результате войны могут быть определенные потери. Из этих 32% больше (19%) тех, кто считает, что война завершится удержанием контролируемых сейчас территорий.

Еще 9% верят в освобождение всех территорий, контролируемых Украиной до 24 февраля 2022 года. Остальные 4% говорят об освобождении всех территорий вместе с Донбассом, но без Крыма.

Украинцы назвали наиболее реалистичные сценарии окончания войны

Сколько времени украинцы готовы терпеть войну

По данным опроса, 73% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (плюс 3% готовы терпеть еще достаточно долго - год). При этом 3% готовы терпеть еще полгода, а лишь несколько месяцев - 18%.

Украинцы назвали наиболее реалистичные сценарии окончания войны

Открытость к переговорам

В феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны (в формулировке вопроса шла речь просто о таком процессе, а не об уступках).

Украинцы назвали наиболее реалистичные сценарии окончания войны

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Напомним, по данным опроса КМИС, 89% украинцев в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60% безусловно убеждены в этом. По состоянию на начало февраля 2024 года 24% украинцев считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% - в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.

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