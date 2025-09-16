Samsung представила график обновления до Android 16: проверьте свой смартфон в списке
Компания Samsung начала распространение стабильной версии One UI 8 на базе Android 16 для флагманской серии Galaxy S25. До этого прошивка была доступна только на смартфонах Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE, где она предустановлена "из коробки". Теперь же компания поделилась графиком выхода One UI 8 для других моделей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Согласно официальному анонсу, обновление получат смартфоны Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE, а также "дополнительные совместимые модели". В список вошли десятки устройств - от последних флагманов до бюджетных серий:
- Galaxy S25
- Galaxy S24
- Galaxy Fold6 and Galaxy Flip6
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy Fold5 and Galaxy Flip5
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy Fold4 and Galaxy Flip4
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G and Galaxy A17
- Galaxy A07
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A16 5G и Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A06
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
График выхода One UI 8 (для Южной Кореи, глобальный релиз последует через несколько дней):
Сентябрь:
- только Galaxy S25
Октябрь:
- Galaxy S24 series
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 series
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Tab S10 series
- Galaxy Tab S10 FE series
- Galaxy A36
- Galaxy Z Fold 6 and Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy S22 series
- Galaxy Tab S9 series
- Galaxy Tab S9 FE series
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy A35
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A25
Ноябрь:
- Galaxy Z Fold 5 and Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Tab S8 series
- Galaxy Z Fold 4 and Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A15
- Galaxy A16
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9 series
- Galaxy Tab A11
Таким образом, к концу ноября Android 16 с One UI 8 станет доступен большинству смартфонов и планшетов Samsung по всему миру.