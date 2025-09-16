ua en ru
Samsung представила график обновления до Android 16: проверьте свой смартфон в списке

Вторник 16 сентября 2025 12:45
Samsung представила график обновления до Android 16: проверьте свой смартфон в списке Назван полный список смартфонов Samsung, которые получат Android 16 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Samsung начала распространение стабильной версии One UI 8 на базе Android 16 для флагманской серии Galaxy S25. До этого прошивка была доступна только на смартфонах Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE, где она предустановлена "из коробки". Теперь же компания поделилась графиком выхода One UI 8 для других моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Согласно официальному анонсу, обновление получат смартфоны Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE, а также "дополнительные совместимые модели". В список вошли десятки устройств - от последних флагманов до бюджетных серий:

  • Galaxy S25
  • Galaxy S24
  • Galaxy Fold6 and Galaxy Flip6
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy Fold5 and Galaxy Flip5
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy Fold4 and Galaxy Flip4
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy A56 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A26 5G
  • Galaxy A17 5G and Galaxy A17
  • Galaxy A07
  • Galaxy A06 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A16 5G и Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A06
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G

График выхода One UI 8 (для Южной Кореи, глобальный релиз последует через несколько дней):

Сентябрь:

  • только Galaxy S25

Октябрь:

  • Galaxy S24 series
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 series
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Tab S10 series
  • Galaxy Tab S10 FE series
  • Galaxy A36
  • Galaxy Z Fold 6 and Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy S22 series
  • Galaxy Tab S9 series
  • Galaxy Tab S9 FE series
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy A35
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy A53
  • Galaxy A34
  • Galaxy A25

Ноябрь:

  • Galaxy Z Fold 5 and Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Tab S8 series
  • Galaxy Z Fold 4 and Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy A15
  • Galaxy A16
  • Galaxy A24
  • Galaxy A33
  • Galaxy Tab Active 5 Pro
  • Galaxy Tab A9 series
  • Galaxy Tab A11

Таким образом, к концу ноября Android 16 с One UI 8 станет доступен большинству смартфонов и планшетов Samsung по всему миру.

