Google меняет правила загрузки приложений на Android: что важно знать пользователям

Большинство пользователей Android скачивают приложения через Google Play, но часть использует сторонние источники. Некоторые полезные приложения не попадают в Play Store, а злоумышленники используют это для распространения вредоносного ПО. Чтобы защитить пользователей, Google вводит проверку разработчиков, которая усложнит жизнь мошенникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Что меняется для приложений вне Play Store

Google объявила о введении "требования верификации разработчиков" для всех приложений на Android, независимо от источника. Компания проверяет личность каждого разработчика, даже если его приложение не в Play Store.

Это добавит "важный уровень ответственности" и поможет защитить пользователей от вредоносного ПО и финансового мошенничества.

Приложения от непроверенных разработчиков не смогут устанавливаться на сертифицированных Android-устройствах, то есть на тех, что поставляются с Play Store и Google Mobile Services (GMS).

Что нужно разработчикам для верификации

Разработчики, распространяющие приложения вне Play Store, должны подтвердить личность через новую Android Developer Console - аналог Google Play Console, но с упрощенной процедурой.

Консоль разработчика Android (фото: Android Authority)

Потребуется указать юридическое имя, адрес, электронную почту и телефон. Организации дополнительно предоставят сайт и номер D-U-N-S. В отличие от Play Store, эта информация не будет отображаться пользователям.

Страница в магазине Google Play, отображающая информацию о разработчике (фото: Android Authority)

Для любителей и студентов-разработчиков Google создаст отдельный тип аккаунта с упрощенной проверкой и без платы за регистрацию в 25 долларов. Те, кто уже пользуется Google Play Console, смогут использовать свои существующие аккаунты для регистрации приложений, распространяемых вне Play Store.



Android Developer Console (фото: Android Authority)

Когда вступят в силу новые правила

Пошаговое внедрение начнется с программы раннего доступа в октябре 2025 года. С марта 2026 года доступ откроют для всех разработчиков, а в сентябре 2026 года новые требования заработают для пользователей в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Глобальный запуск планируется в 2027 году.

Пошаговое внедрение начнется с программы раннего доступа (фото: Android Authority)

Что это значит для разработчиков и пользователей

После введения требований разработчики смогут распространять приложения вне Play Store, но будут более ответственны за свои продукты. Некоторые разработчики, ценящие конфиденциальность, могут быть недовольны необходимостью предоставлять личные данные Google.

Пользователи же получат дополнительную защиту: по данным Google, вредоносных приложений из сторонних источников в 50 раз больше, чем из Play Store.

Сравнение с Apple

Новая система верификации похожа на модель Developer ID и Gatekeeper в macOS, которая уже успешно снижает количество атак. Даже небольшое уменьшение вредоносного ПО на Android будет положительным результатом, хотя вопрос потери анонимности разработчиков остается дискуссионным.