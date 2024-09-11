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Трамп считает, что демократы несут ответственность за покушение на него

Среда 11 сентября 2024 05:10
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Трамп считает, что демократы несут ответственность за покушение на него Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Кандидат в президенты США Дональд Трамп озвучил предположение, что представители демократической партии несут ответственность на совершенное на него покушение 14 июля на митинге в Пенсильвании. Политики доказательств не привел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов в США.

В ходе дебатов с представительницей Демократической партии США Камалой Гаррис экс-президент Америки предположил, что "получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне".

Такое заявление Трамп сделал, отвечая на критику Гаррис из-за уголовных расследований в отношении себя.

Он без каких-либо доказательств предположил, что она и Министерство юстиции были использованы против него как оружие.

"Я, видимо, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, я угроза демократии. Они угроза демократии", - сказал Трамп.

Дебаты между Трампом и Гаррисом

Напомним, вечером 10 сентября (ночью 11 по Киевскому времени) в США начались дебатами между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Гаррис в Филадельфии.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Гаррис согласилась соблюдать правила июньских дебатов после недельных споров - говорится, что микрофон каждого кандидата будет выключен, пока говорит оппонент.

Добавим, о том, как должны пройти дебаты и что готовят Трамп и Гаррис – читайте в нашем материале по этой ссылке.

Ранее политолог Олег Саакян в разговоре с РБК-Украина оценил, есть ли у Гаррис шансы победить на дебатах с Трампом.

Покушение на Трампа

Напомним, ранее директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение информацию, что в Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании попала пуля. По его словам, это мог быть осколок.

Сам Трамп продолжил заверять, что у него было пулевое ранение в ухо. При этом пресс-секретарь бывшего президента США Стивен Чунг назвал такое заявление директора ФБР "распространением лжи по политическим причинам".

После этого стало известно, что Бюро хочет допросить Трампа по делу о покушении на него во время предвыборного митинга.

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