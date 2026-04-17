RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Только с "Резерв+": как мужчинам оформить загранпаспорт за пределами Украины

15:08 17.04.2026 Пт
2 мин
Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть обязательное условие оформления загранпаспорта
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Загранпаспорт (Getty Images)

Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить загранпаспорт в дипломатических учреждениях. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при этом важно иметь военно-учетный документ в "Резерв+".

Как подать заявление и какие документы нужны

Оформление загранпаспорта для граждан от 14 лет происходит при личном присутствии. Во время приема консул формирует заявление-анкету, которую заявитель должен проверить и подписать.

Вместе с заявлением нужно подать пакет документов. В частности, необходимы:

  • внутренний паспорт (ID-карта или книжечка);
  • идентификационный код или данные о нем;
  • предыдущий загранпаспорт (при наличии);
  • все ранее оформленные загранпаспорта (если были);
  • выписка о месте проживания в Украине или подтверждение его отсутствия;
  • документ, подтверждающий пребывание за границей (при наличии).

Важно для мужчин

Отдельное требование действует для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны подать электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Важно, чтобы документ был актуальным - сформированным не ранее чем за 72 часа до обращения.

Сколько стоит и как долго ждать

За оформление паспорта взимается консульский сбор. Его размер одинаков для всех учреждений, однако сумма в местной валюте может отличаться в зависимости от страны - ее рекомендуют уточнять на сайте соответствующего посольства или консульства.

Обычно изготовление паспорта длится до трех месяцев, с учетом доставки дипломатической почтой.

Украинцы могут ускорить получение документа. Для этого доступна экспресс-доставка за свой счет через почтовые службы: "Укрпочту", "Новую Почту", DHL, VFS Global.

Для этого нужно оформить заявку, оплатить услугу и передать в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство. Это связано с подорожанием бланков, однако для некоторых категорий граждан остались предыдущие тарифы.

В то же время введена новая удобная возможность. Теперь можно оформить ID-карту и загранпаспорт одновременно за один визит. Подать документы можно в подразделениях ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе" - в одной очереди и с единой оплатой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
