Только с "Резерв+": как мужчинам оформить загранпаспорт за пределами Украины

Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить загранпаспорт в дипломатических учреждениях. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при этом важно иметь военно-учетный документ в "Резерв+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
Оформление загранпаспорта для граждан от 14 лет происходит при личном присутствии. Во время приема консул формирует заявление-анкету, которую заявитель должен проверить и подписать.
Вместе с заявлением нужно подать пакет документов. В частности, необходимы:
Отдельное требование действует для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны подать электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".
Важно, чтобы документ был актуальным - сформированным не ранее чем за 72 часа до обращения.
За оформление паспорта взимается консульский сбор. Его размер одинаков для всех учреждений, однако сумма в местной валюте может отличаться в зависимости от страны - ее рекомендуют уточнять на сайте соответствующего посольства или консульства.
Обычно изготовление паспорта длится до трех месяцев, с учетом доставки дипломатической почтой.
Украинцы могут ускорить получение документа. Для этого доступна экспресс-доставка за свой счет через почтовые службы: "Укрпочту", "Новую Почту", DHL, VFS Global.
Для этого нужно оформить заявку, оплатить услугу и передать в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство. Это связано с подорожанием бланков, однако для некоторых категорий граждан остались предыдущие тарифы.
В то же время введена новая удобная возможность. Теперь можно оформить ID-карту и загранпаспорт одновременно за один визит. Подать документы можно в подразделениях ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе" - в одной очереди и с единой оплатой.