ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

За границу не пустят: какие паспорта украинцев официально утратили силу

06:56 15.04.2026 Ср
Почему упрощенный порядок действия паспортов перестал работать?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Загранпаспорт (Getty Images)

В Украине больше не работает временное разрешение на использование загранпаспортов с продленным сроком действия. Такие документы не дают права на пересечение границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области.

Рада приняла изменения в оформление паспортов украинцев: из документов исчезнет русский язык

Какие паспорта больше не действуют

Речь идет о паспортах, срок действия которых продлевали в упрощенном порядке после начала полномасштабной войны. Разрешение на использование "продленных" паспортов действовало с конца февраля 2022 года до 28 октября 2025 года.

Теперь такие документы:

  • не признаются действительными для международных поездок;
  • могут стать основанием для отказа в посадке на рейс;
  • могут привести к отказу во въезде в другую страну.

Это касается как взрослых, так и детей, в частности тех случаев, когда в паспорта были внесены данные о членах семьи.

Почему изменили правила

Временное продление срока действия паспортов вводили из-за ограниченной работы консульских учреждений во время войны. Сейчас, как отмечается, дипломатические учреждения работают в обычном режиме, а оформить документы можно и за рубежом.

В то же время "продленные" паспорта больше не соответствуют международным стандартам.

Какие документы признают

Большинство стран признают только паспорта с действующим сроком действия:

  • для граждан от 16 лет - срок действия 10 лет;
  • для лиц до 16 лет - 4 года.

После завершения этого срока документ нужно оформлять заново.

Обновить документ необходимо, если истек срок его действия, паспорт был продлен по временному порядку, в документе указаны дети или члены семьи по старым правилам.

Без действительного паспорта пересечь границу будет невозможно.

Как оформить новый паспорт

Оформить новый документ можно:

  • в посольствах или консульствах Украины за рубежом;
  • в филиалах ГП "Документ";
  • в подразделениях миграционной службы или ЦПАУ в Украине.

Отдельно отмечается, что паспорта детей с внесенными данными о родителях также утратили силу, поэтому их следует обновить заранее.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине повысили стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство. Причиной стало подорожание бланков, в то же время для отдельных категорий граждан сохранили старые тарифы.

Также украинцам разрешили за один визит оформлять сразу два документа - ID-карту и загранпаспорт. Подать заявление можно в ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе" - в одной очереди и с одной оплатой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Аналитика
