За границу не пустят: какие паспорта украинцев официально утратили силу
В Украине больше не работает временное разрешение на использование загранпаспортов с продленным сроком действия. Такие документы не дают права на пересечение границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области.
Какие паспорта больше не действуют
Речь идет о паспортах, срок действия которых продлевали в упрощенном порядке после начала полномасштабной войны. Разрешение на использование "продленных" паспортов действовало с конца февраля 2022 года до 28 октября 2025 года.
Теперь такие документы:
- не признаются действительными для международных поездок;
- могут стать основанием для отказа в посадке на рейс;
- могут привести к отказу во въезде в другую страну.
Это касается как взрослых, так и детей, в частности тех случаев, когда в паспорта были внесены данные о членах семьи.
Почему изменили правила
Временное продление срока действия паспортов вводили из-за ограниченной работы консульских учреждений во время войны. Сейчас, как отмечается, дипломатические учреждения работают в обычном режиме, а оформить документы можно и за рубежом.
В то же время "продленные" паспорта больше не соответствуют международным стандартам.
Какие документы признают
Большинство стран признают только паспорта с действующим сроком действия:
- для граждан от 16 лет - срок действия 10 лет;
- для лиц до 16 лет - 4 года.
После завершения этого срока документ нужно оформлять заново.
Обновить документ необходимо, если истек срок его действия, паспорт был продлен по временному порядку, в документе указаны дети или члены семьи по старым правилам.
Без действительного паспорта пересечь границу будет невозможно.
Как оформить новый паспорт
Оформить новый документ можно:
- в посольствах или консульствах Украины за рубежом;
- в филиалах ГП "Документ";
- в подразделениях миграционной службы или ЦПАУ в Украине.
Отдельно отмечается, что паспорта детей с внесенными данными о родителях также утратили силу, поэтому их следует обновить заранее.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине повысили стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство. Причиной стало подорожание бланков, в то же время для отдельных категорий граждан сохранили старые тарифы.
Также украинцам разрешили за один визит оформлять сразу два документа - ID-карту и загранпаспорт. Подать заявление можно в ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе" - в одной очереди и с одной оплатой.