Тільки з "Резерв+": як чоловікам оформити закордонний паспорт за межами України

15:08 17.04.2026 Пт
2 хв
Для чоловіків віком від 18 до 60 років є обов'язкова умова оформлення закордонного паспорта
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Закордонний паспорт (Getty Images)

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити закордонний паспорт у дипломатичних установах. Чоловікам віком від 18 до 60 років при цьому важливо мати військово-обліковий документ у "Резерв+".

Як подати заяву та які документи потрібні

Оформлення закордонного паспорта для громадян від 14 років відбувається за особистої присутності. Під час прийому консул формує заяву-анкету, яку заявник має перевірити та підписати.

Разом із заявою потрібно подати пакет документів. Зокрема, необхідні:

  • внутрішній паспорт (ID-картка або книжечка);
  • ідентифікаційний код або дані про нього;
  • попередній закордонний паспорт (за наявності);
  • усі раніше оформлені закордонні паспорти (якщо були);
  • витяг про місце проживання в Україні або підтвердження його відсутності;
  • документ, що підтверджує перебування за кордоном (за наявності).

Важливо для чоловіків

Окрема вимога діє для чоловіків віком від 18 до 60 років. Вони повинні подати електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".

Важливо, щоб документ був актуальним - сформованим не раніше ніж за 72 години до звернення.

Скільки коштує і як довго чекати

За оформлення паспорта стягується консульський збір. Його розмір є однаковим для всіх установ, однак сума у місцевій валюті може відрізнятися залежно від країни - її рекомендують уточнювати на сайті відповідного посольства або консульства.

Зазвичай виготовлення паспорта триває до трьох місяців, з урахуванням доставки дипломатичною поштою.

Українці можуть пришвидшити отримання документа. Для цього доступна експрес-доставка за власний кошт через поштові служби: "Укрпошту", "Нову Пошту", DHL, VFS Global.

Для цього потрібно оформити заявку, оплатити послугу та передати до консульства підтвердження разом із заявою на доставку.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість оформлення біометричних документів - ID-карток, закордонних паспортів і посвідок на проживання. Це пов’язано з подорожчанням бланків, однак для деяких категорій громадян залишилися попередні тарифи.

Водночас запроваджено нову зручну можливість. Тепер можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно за один візит. Подати документи можна у підрозділах ДМС, ЦНАПах або "Паспортному сервісі" - в одній черзі та з єдиною оплатою.

