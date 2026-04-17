Тільки з "Резерв+": як чоловікам оформити закордонний паспорт за межами України

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити закордонний паспорт у дипломатичних установах. Чоловікам віком від 18 до 60 років при цьому важливо мати військово-обліковий документ у "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
Оформлення закордонного паспорта для громадян від 14 років відбувається за особистої присутності. Під час прийому консул формує заяву-анкету, яку заявник має перевірити та підписати.
Разом із заявою потрібно подати пакет документів. Зокрема, необхідні:
Окрема вимога діє для чоловіків віком від 18 до 60 років. Вони повинні подати електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".
Важливо, щоб документ був актуальним - сформованим не раніше ніж за 72 години до звернення.
За оформлення паспорта стягується консульський збір. Його розмір є однаковим для всіх установ, однак сума у місцевій валюті може відрізнятися залежно від країни - її рекомендують уточнювати на сайті відповідного посольства або консульства.
Зазвичай виготовлення паспорта триває до трьох місяців, з урахуванням доставки дипломатичною поштою.
Українці можуть пришвидшити отримання документа. Для цього доступна експрес-доставка за власний кошт через поштові служби: "Укрпошту", "Нову Пошту", DHL, VFS Global.
Для цього потрібно оформити заявку, оплатити послугу та передати до консульства підтвердження разом із заявою на доставку.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість оформлення біометричних документів - ID-карток, закордонних паспортів і посвідок на проживання. Це пов’язано з подорожчанням бланків, однак для деяких категорій громадян залишилися попередні тарифи.
Водночас запроваджено нову зручну можливість. Тепер можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно за один візит. Подати документи можна у підрозділах ДМС, ЦНАПах або "Паспортному сервісі" - в одній черзі та з єдиною оплатою.