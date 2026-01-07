ID-карта и загранпаспорт за один визит: в Украине ввели новые правила

В Украине на постоянной основе ввели возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта за один визит. Соответствующие изменения вступили в силу с 25 декабря 2025 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины (ГМС).

Кабинет министров постановлением №1709 утвердил порядок, который позволяет за один прием:

оформить ID-карту и загранпаспорт одновременно;

подать документы взамен утраченного или похищенного паспорта;

оформить документы для себя и загранпаспорта для детей до 14 лет.

Услуга доступна на постоянной основе, а не в тестовом режиме.

Где можно подать документы

Подать заявление на одновременное оформление документов можно:

в подразделениях Государственной миграционной службы;

в ЦНАПах;

в центрах "Паспортный сервис".

Это можно сделать как в Украине, так и за рубежом. За пределами страны срок оформления документов составляет до 3 месяцев.

Для подачи документов достаточно одной записи в электронной очереди и одного визита. Также предусмотрена одна квитанция для уплаты административного сбора.

В то же время, если ID-карта оформляется впервые после достижения 14 лет, оплата осуществляется только за загранпаспорт.

Размер административного сбора зависит от:

срочности оформления;

количества паспортов, которые оформляются одновременно.

Точная сумма определяется индивидуально при подаче документов.

Как проверить готовность документов

Состояние оформления ID-карты и загранпаспорта можно проверить через сервис "Проверка состояния оформления документов":

по реквизитам старого внутреннего паспорта;

при первом оформлении ID-карты после 14 лет - по серии и номеру свидетельства о рождении.

В ГМС отмечают, что новый порядок должен упростить получение документов и уменьшить количество визитов для граждан.