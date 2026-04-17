Только с "Резерв+": как мужчинам оформить загранпаспорт за пределами Украины

Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить загранпаспорт в дипломатических учреждениях. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при этом важно иметь военно-учетный документ в "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины .

Как подать заявление и какие документы нужны

Оформление загранпаспорта для граждан от 14 лет происходит при личном присутствии. Во время приема консул формирует заявление-анкету, которую заявитель должен проверить и подписать.

Вместе с заявлением нужно подать пакет документов. В частности, необходимы:

внутренний паспорт (ID-карта или книжечка);

идентификационный код или данные о нем;

предыдущий загранпаспорт (при наличии);

все ранее оформленные загранпаспорта (если были);

выписка о месте проживания в Украине или подтверждение его отсутствия;

документ, подтверждающий пребывание за границей (при наличии).

Важно для мужчин

Отдельное требование действует для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны подать электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Важно, чтобы документ был актуальным - сформированным не ранее чем за 72 часа до обращения.

Сколько стоит и как долго ждать

За оформление паспорта взимается консульский сбор. Его размер одинаков для всех учреждений, однако сумма в местной валюте может отличаться в зависимости от страны - ее рекомендуют уточнять на сайте соответствующего посольства или консульства.

Обычно изготовление паспорта длится до трех месяцев, с учетом доставки дипломатической почтой.

Украинцы могут ускорить получение документа. Для этого доступна экспресс-доставка за свой счет через почтовые службы: "Укрпочту", "Новую Почту", DHL, VFS Global.

Для этого нужно оформить заявку, оплатить услугу и передать в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.