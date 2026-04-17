ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Только с "Резерв+": как мужчинам оформить загранпаспорт за пределами Украины

15:08 17.04.2026 Пт
2 мин
Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть обязательное условие оформления загранпаспорта
aimg Татьяна Веремеева
Только с "Резерв+": как мужчинам оформить загранпаспорт за пределами Украины Фото: Загранпаспорт (Getty Images)

Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить загранпаспорт в дипломатических учреждениях. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при этом важно иметь военно-учетный документ в "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.

Читайте также: За границу не пустят: какие паспорта украинцев официально утратили силу

Как подать заявление и какие документы нужны

Оформление загранпаспорта для граждан от 14 лет происходит при личном присутствии. Во время приема консул формирует заявление-анкету, которую заявитель должен проверить и подписать.

Вместе с заявлением нужно подать пакет документов. В частности, необходимы:

  • внутренний паспорт (ID-карта или книжечка);
  • идентификационный код или данные о нем;
  • предыдущий загранпаспорт (при наличии);
  • все ранее оформленные загранпаспорта (если были);
  • выписка о месте проживания в Украине или подтверждение его отсутствия;
  • документ, подтверждающий пребывание за границей (при наличии).

Важно для мужчин

Отдельное требование действует для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны подать электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Важно, чтобы документ был актуальным - сформированным не ранее чем за 72 часа до обращения.

Сколько стоит и как долго ждать

За оформление паспорта взимается консульский сбор. Его размер одинаков для всех учреждений, однако сумма в местной валюте может отличаться в зависимости от страны - ее рекомендуют уточнять на сайте соответствующего посольства или консульства.

Обычно изготовление паспорта длится до трех месяцев, с учетом доставки дипломатической почтой.

Украинцы могут ускорить получение документа. Для этого доступна экспресс-доставка за свой счет через почтовые службы: "Укрпочту", "Новую Почту", DHL, VFS Global.

Для этого нужно оформить заявку, оплатить услугу и передать в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления биометрических документов - ID-карт, загранпаспортов и видов на жительство. Это связано с подорожанием бланков, однако для некоторых категорий граждан остались предыдущие тарифы.

В то же время введена новая удобная возможность. Теперь можно оформить ID-карту и загранпаспорт одновременно за один визит. Подать документы можно в подразделениях ГМС, ЦПАУ или "Паспортном сервисе" - в одной очереди и с единой оплатой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Паспорт України Документы
Новости
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы