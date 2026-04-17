Тільки з "Резерв+": як чоловікам оформити закордонний паспорт за межами України
Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити закордонний паспорт у дипломатичних установах. Чоловікам віком від 18 до 60 років при цьому важливо мати військово-обліковий документ у "Резерв+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
Як подати заяву та які документи потрібні
Оформлення закордонного паспорта для громадян від 14 років відбувається за особистої присутності. Під час прийому консул формує заяву-анкету, яку заявник має перевірити та підписати.
Разом із заявою потрібно подати пакет документів. Зокрема, необхідні:
- внутрішній паспорт (ID-картка або книжечка);
- ідентифікаційний код або дані про нього;
- попередній закордонний паспорт (за наявності);
- усі раніше оформлені закордонні паспорти (якщо були);
- витяг про місце проживання в Україні або підтвердження його відсутності;
- документ, що підтверджує перебування за кордоном (за наявності).
Важливо для чоловіків
Окрема вимога діє для чоловіків віком від 18 до 60 років. Вони повинні подати електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".
Важливо, щоб документ був актуальним - сформованим не раніше ніж за 72 години до звернення.
Скільки коштує і як довго чекати
За оформлення паспорта стягується консульський збір. Його розмір є однаковим для всіх установ, однак сума у місцевій валюті може відрізнятися залежно від країни - її рекомендують уточнювати на сайті відповідного посольства або консульства.
Зазвичай виготовлення паспорта триває до трьох місяців, з урахуванням доставки дипломатичною поштою.
Українці можуть пришвидшити отримання документа. Для цього доступна експрес-доставка за власний кошт через поштові служби: "Укрпошту", "Нову Пошту", DHL, VFS Global.
Для цього потрібно оформити заявку, оплатити послугу та передати до консульства підтвердження разом із заявою на доставку.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість оформлення біометричних документів - ID-карток, закордонних паспортів і посвідок на проживання. Це пов’язано з подорожчанням бланків, однак для деяких категорій громадян залишилися попередні тарифи.
Водночас запроваджено нову зручну можливість. Тепер можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно за один візит. Подати документи можна у підрозділах ДМС, ЦНАПах або "Паспортному сервісі" - в одній черзі та з єдиною оплатою.