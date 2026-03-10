RU

Не только продажа беспилотников. Зеленский раскрыл детали Drone deal для США

20:47 10.03.2026 Вт
2 мин
Президент Украины рассчитывает на подписание сделки с Трампом
aimg Иван Носальский aimg Дмитрий Левицкий
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента Украины)

Украина в рамках Drone deal (дроновой сделки) предлагает США не только продажу дронов, но и технологии.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Украинские специалисты по "Шахедам" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны

Президент, комментируя сообщение Axios о том, что США в прошлом году отказались от украинских технологий против "Шахедов", напомнил о Drone deal и отметил, что это предложение все еще актуально.

"Там действительно есть все наши дроны, есть наши технологии. Мы будем экспертно помогать странам Ближнего Востока, но системно это предложение было только для США. Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен, но это точно отсрочка", - добавил Зеленский.

По словам главы государства, он бы очень хотел подписать такую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Для украинских компаний это было бы очень хорошо.

Drone deal

Напомним, о том, что Украина предложила США подписать Drone deal, стало известно в прошлом году.

Осенью было известно, что две страны находятся на этапе активных переговоров по заключению стратегического соглашения.

Документ предусматривает поставку украинских беспилотных систем (БПЛА, морских дронов и наземных роботов) для нужд США в обмен на роялти, инвестиции и закупку американского вооружения на десятки миллиардов долларов.

Ключевым интересом Вашингтона является уникальный боевой опыт и способность производить массовые и дешевые аппараты.

Пентагон рассматривает украинские технологии как критический элемент для инициатив Replicator и Artemis, направленных на подготовку потенциального конфликта с Китаем в Тихоокеанском регионе.

Детальнее о такой сделке - в материале РБК-Украина.

