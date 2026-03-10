UA

Не тільки продаж безпілотників. Зеленський розкрив деталі Drone deal для США

20:47 10.03.2026 Вт
2 хв
Президент України розраховує на підписання угоди з Трампом
aimg Іван Носальський aimg Дмитро Левицький
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Офіс президента України)

Україна в рамках Drone deal (дронової угоди) пропонує США не тільки продаж дронів, а й технології.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Українські фахівці з "Шахедів" їдуть на Близький Схід: Зеленський назвав країни

Президент, коментуючи повідомлення Axios про те, що США торік відмовилися від українських технологій проти "Шахедів", нагадав про Drone deal і зазначив, що ця пропозиція все ще актуальна.

"Там дійсно є всі наші дрони, є наші технології. В принципі, те, чим ми будемо експертно допомагати країнам Близького Сходу, але системно ця пропозиція була тільки для США. Я не знаю, чи відмовилися вони від цього, не впевнений, але це точно відтермінування", - додав Зеленський.

За словами голови держави, він би дуже хотів підписати таку угоду з президентом США Дональдом Трампом. Для українських компаній це було б дуже добре.

Drone deal

Нагадаємо, про те, що Україна запропонувала США підписати Drone deal, стало відомо минулого року.

Восени було відомо, що дві країни перебувають на етапі активних переговорів щодо укладення стратегічної угоди.

Документ передбачає постачання українських безпілотних систем (БПЛА, морських дронів і наземних роботів) для потреб США в обмін на роялті, інвестиції та закупівлю американського озброєння на десятки мільярдів доларів.

Ключовим інтересом Вашингтона є унікальний бойовий досвід і здатність виробляти масові та дешеві апарати.

Пентагон розглядає українські технології як критичний елемент для ініціатив Replicator і Artemis, спрямованих на підготовку потенційного конфлікту з Китаєм у Тихоокеанському регіоні.

Детальніше про таку угоду - в матеріалі РБК-Україна.

