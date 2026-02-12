Только начало: в Минобороны заявили об удачной операции по поиску российских Starlink

По заявлению Минобороны, 256-я киберштурмовая дивизия, сообщество InformNapalm и Сергей Стерненко провели спецоперацию, в результате которой россиянам удалось внушить мысль о том, что они якобы нашли путь для обхода блокировки Starlink.

"Удалось собрать данные о 2420 вражеских терминалах и их точные места нахождения. Кроме того, россияне, которые воспользовались ботом, еще и накидали донатов на 5870 долларов, которые Сергей направит на закупку дополнительных дронов. Терминалы Starlink заблокированы, а координаты переданы для обработки", - говорится в сообщении Минобороны.

Между тем министр обороны Украины Михаил Федоров после заседания "Рамштейна" на пресс-конференции сообщил, что Россия осталась без спутниковой связи Starlink, но это - только начало.

"Мы оставили Россию без связи на днях, и я думаю, что это хорошая возможность проявить стратегическую инициативу... и я хотел бы сказать, что это только начало", - заверил он.