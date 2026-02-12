Только начало: в Минобороны заявили об удачной операции по поиску российских Starlink

Украина благодаря удачной спецоперации смогла собрать данные о еще почти 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые использовались россиянами. Они уже заблокированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны в Threads.
По заявлению Минобороны, 256-я киберштурмовая дивизия, сообщество InformNapalm и Сергей Стерненко провели спецоперацию, в результате которой россиянам удалось внушить мысль о том, что они якобы нашли путь для обхода блокировки Starlink.
"Удалось собрать данные о 2420 вражеских терминалах и их точные места нахождения. Кроме того, россияне, которые воспользовались ботом, еще и накидали донатов на 5870 долларов, которые Сергей направит на закупку дополнительных дронов. Терминалы Starlink заблокированы, а координаты переданы для обработки", - говорится в сообщении Минобороны.
Между тем министр обороны Украины Михаил Федоров после заседания "Рамштейна" на пресс-конференции сообщил, что Россия осталась без спутниковой связи Starlink, но это - только начало.
"Мы оставили Россию без связи на днях, и я думаю, что это хорошая возможность проявить стратегическую инициативу... и я хотел бы сказать, что это только начало", - заверил он.
Напомним, что операция по блокировке началась, когда стало известно, что РФ все больше использует Starlink на дронах. После ряда российских терактов с использованием дронов Федоров сообщил, что МОУ оперативно связалось со SpaceX - для решения такой проблемы.
Украина также внедрила режим "белого списка" - так называемого Whitelist. Это перечень проверенных терминалов Starlink, которые находятся под контролем Украины. Всего 5 февраля была завершена блокировка большинства российских терминалов.
Россияне, ища выход из затруднительного положения со Starlink, в котором оказались, обратили внимание на семьи пленных. Они пытаются угрозами и требованиями заставить официально регистрировать на себя терминалы. Также оккупанты ищут предателей, которые готовы регистрировать терминалы за деньги.
