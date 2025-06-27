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Только онлайн и заранее? Как успеть забронировать групповую поездку УЗ летом

Групповые поездки "Укрзализныцей" стоит планировать заранее (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Заявки на групповые перевозки "Укрзализныцей" от 10 человек принимаются исключительно онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как происходит заказ мест для групповой поездки

Согласно информации национального перевозчика, заказ мест для проезда организованных групп пассажиров (ОГП) проводится:

  • средствами онлайн-сервиса "Заказ услуг" (services.uz.gov.ua);
  • на официальном веб-сайте АО "Укрзализныця" (www.uz.gov.ua).

При этом ОГП считается организованная туристической компанией или любым юридическим или физическим лицом группа пассажиров в количестве 10 или более человек, которые:

  • осуществляют совместную поездку поездом;
  • по одинаковому маршруту;
  • с одной целью поездки.

"Укрзализныця" призывает: подавайте заявки на групповые перевозки заранее", - подчеркнули в компании.

Как подать заявку на групповую поездку: сроки и алгоритм действий

В компании напомнили, что горячий сезон перевозок уже в разгаре, а значит железнодорожники приоритезируют выделение вагонов:

  • для военнослужащих;
  • для организованных групп детей.

Уточняется, что в пиковые периоды УЗ ежедневно получает около 500 заявок на групповые перевозки, поэтому с учетом ограниченного вагонного парка, "Укрзализныця" сейчас может удовлетворить около 50% таких заявок.

Для того чтобы увеличить шансы на выделение вагона под отдельную группу, гражданам рекомендуют отправлять заявку заранее:

  • за 35 суток до даты поездки;
  • не позднее чем за 10 суток до отправки поезда.

Для того чтобы подать заявку на групповую перевозку от 10 человек, необходимо посетить соответствующий онлайн-сервис УЗ, где нужно указать:

  • ваши данные;
  • станцию оформления билетов;
  • информацию о поездке;
  • информацию об обратной поездке (при необходимости);
  • тип вагона, которым планируется путешествие;
  • информацию о группе пассажиров.

Заказ групповых билетов (скриншот: services.uz.gov.ua)

После подтверждения заявки, УЗ будет ждать от вас квитанцию об оплате резерва - ровно 48 часов.

Без квитанции заявка автоматически аннулируется.

Стоит заметить также, что групповые заказы на международные рейсы временно можно оформить только на рейсы в/из Кишинева, Хелма, Перемышля и Будапешта (приоритет предоставляется социальным группам населения).

"Планируйте заранее - и мы сделаем все возможное, чтобы максимум украинских детей отправились на оздоровление, отдых или в образовательное путешествие по железной дороге этим летом", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, учитывая то, что летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях, "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.

Кроме того, к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.

Известно также, что важную для пассажиров услугу запустили в скоростных поездах "Укрзализныци", а на некоторых рейсах граждан решили кормить полноценными обедами.

Читайте также, как национальный перевозчик повысил цены на чай и кофе в поездах впервые за шесть лет.

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