Только онлайн и заранее? Как успеть забронировать групповую поездку УЗ летом

Как происходит заказ мест для групповой поездки

Согласно информации национального перевозчика, заказ мест для проезда организованных групп пассажиров (ОГП) проводится:

средствами онлайн-сервиса "Заказ услуг" (services.uz.gov.ua);

на официальном веб-сайте АО "Укрзализныця" (www.uz.gov.ua).

При этом ОГП считается организованная туристической компанией или любым юридическим или физическим лицом группа пассажиров в количестве 10 или более человек, которые:

осуществляют совместную поездку поездом;

по одинаковому маршруту;

с одной целью поездки.

"Укрзализныця" призывает: подавайте заявки на групповые перевозки заранее", - подчеркнули в компании.

Как подать заявку на групповую поездку: сроки и алгоритм действий

В компании напомнили, что горячий сезон перевозок уже в разгаре, а значит железнодорожники приоритезируют выделение вагонов:

для военнослужащих;

для организованных групп детей.

Уточняется, что в пиковые периоды УЗ ежедневно получает около 500 заявок на групповые перевозки, поэтому с учетом ограниченного вагонного парка, "Укрзализныця" сейчас может удовлетворить около 50% таких заявок.

Для того чтобы увеличить шансы на выделение вагона под отдельную группу, гражданам рекомендуют отправлять заявку заранее:

за 35 суток до даты поездки;

не позднее чем за 10 суток до отправки поезда.

Для того чтобы подать заявку на групповую перевозку от 10 человек, необходимо посетить соответствующий онлайн-сервис УЗ, где нужно указать:

ваши данные;

станцию оформления билетов;

информацию о поездке;

информацию об обратной поездке (при необходимости);

тип вагона, которым планируется путешествие;

информацию о группе пассажиров.

Заказ групповых билетов (скриншот: services.uz.gov.ua)

После подтверждения заявки, УЗ будет ждать от вас квитанцию об оплате резерва - ровно 48 часов.

Без квитанции заявка автоматически аннулируется.

Стоит заметить также, что групповые заказы на международные рейсы временно можно оформить только на рейсы в/из Кишинева, Хелма, Перемышля и Будапешта (приоритет предоставляется социальным группам населения).

"Планируйте заранее - и мы сделаем все возможное, чтобы максимум украинских детей отправились на оздоровление, отдых или в образовательное путешествие по железной дороге этим летом", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)