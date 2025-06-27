Только онлайн и заранее? Как успеть забронировать групповую поездку УЗ летом

Заявки на групповые перевозки "Укрзализныцей" от 10 человек принимаются исключительно онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Согласно информации национального перевозчика, заказ мест для проезда организованных групп пассажиров (ОГП) проводится:
При этом ОГП считается организованная туристической компанией или любым юридическим или физическим лицом группа пассажиров в количестве 10 или более человек, которые:
"Укрзализныця" призывает: подавайте заявки на групповые перевозки заранее", - подчеркнули в компании.
В компании напомнили, что горячий сезон перевозок уже в разгаре, а значит железнодорожники приоритезируют выделение вагонов:
Уточняется, что в пиковые периоды УЗ ежедневно получает около 500 заявок на групповые перевозки, поэтому с учетом ограниченного вагонного парка, "Укрзализныця" сейчас может удовлетворить около 50% таких заявок.
Для того чтобы увеличить шансы на выделение вагона под отдельную группу, гражданам рекомендуют отправлять заявку заранее:
Для того чтобы подать заявку на групповую перевозку от 10 человек, необходимо посетить соответствующий онлайн-сервис УЗ, где нужно указать:
После подтверждения заявки, УЗ будет ждать от вас квитанцию об оплате резерва - ровно 48 часов.
Без квитанции заявка автоматически аннулируется.
Стоит заметить также, что групповые заказы на международные рейсы временно можно оформить только на рейсы в/из Кишинева, Хелма, Перемышля и Будапешта (приоритет предоставляется социальным группам населения).
"Планируйте заранее - и мы сделаем все возможное, чтобы максимум украинских детей отправились на оздоровление, отдых или в образовательное путешествие по железной дороге этим летом", - подытожили в компании.
Напомним, учитывая то, что летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях, "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.
Кроме того, к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.
Известно также, что важную для пассажиров услугу запустили в скоростных поездах "Укрзализныци", а на некоторых рейсах граждан решили кормить полноценными обедами.
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