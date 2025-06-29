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Названы 4 категории людей, кому нельзя есть черешни

Воскресенье 29 июня 2025 10:43
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Названы 4 категории людей, кому нельзя есть черешни Фото: Кому именно нельзя есть черешни (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Черешня очень богата витаминами (А, С, В), минералами (калий, магний), антиоксидантами и клетчаткой, что делает ее чрезвычайно полезной для здоровья сердца, пищеварения и общего самочувствия. Но есть люди, кому есть ягоду нельзя.

О 4 категориях людей, кому нельзя употреблять эту летнюю ягоду, рассказывает РБК-Украина.

Людям с сахарным диабетом

На первый взгляд, черешня кажется безопасной для диабетиков, ведь она сладкая естественным сахаром. Тем не менее, ее гликемический индекс (ГИ) колеблется от умеренного до высокого, особенно у очень сладких сортов. Гликемический индекс черешни составляет около 63, что является достаточно высоким показателем для людей с нарушением толерантности к глюкозе.

Это означает, что черешня может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что является крайне нежелательным для пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Вместо того, чтобы наслаждаться ее преимуществами, люди с диабетом рискуют дестабилизировать свое состояние.

Если вы страдаете диабетом, обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом относительно безопасного количества и сорта черешни, которую можно включить в ваш рацион. Возможно, придется ограничиться очень небольшими порциями или отдать предпочтение ягодам с более низким ГИ, например, вишне.

При острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Хотя черешня содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения, ее употребление может быть опасным во время обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Речь идет о:

  • Гастрите с повышенной кислотностью: Черешня, особенно кислые сорта, может стимулировать выработку желудочной кислоты, усиливая боль и изжогу.

  • Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: Кислые фруктовые кислоты могут раздражать воспаленную слизистую оболочку, что приводит к обострению язвы.

  • Колит и синдром раздраженного кишечника (СРК) в стадии обострения: Черешня, особенно в больших количествах, может вызвать повышенное газообразование, вздутие и диарею из-за высокого содержания фруктозы и клетчатки, которая в этот период может быть раздражающим фактором.

В период ремиссии эти ягоды могут быть разрешены, но в небольших количествах и после консультации с врачом.

Людям со склонностью к аллергическим реакциям

Черешня, как и многие другие фрукты и ягоды, может быть сильным аллергеном. Хотя она не входит в "большую восьмерку" самых распространенных аллергенов, аллергия на черешню не является редкостью. Особенно подвержены ей люди, которые уже имеют аллергию на пыльцу березы (так называемая перекрестная аллергия), а также те, кто реагирует на другие косточковые фрукты, такие как персики, абрикосы или сливы.

Симптомы аллергии на черешню могут варьироваться от легких до тяжелых:

  • Зуд во рту и горле

  • Крапивница, сыпь на коже

  • Отек губ, лица, языка

  • Расстройства пищеварения (тошнота, рвота, диарея)

  • В тяжелых случаях - затрудненное дыхание, анафилактический шок.

Если у вас были аллергические реакции на другие фрукты или пыльцу березы, будьте крайне осторожны с черешней и начните с минимальной порции.

При синдроме раздраженного кишечника (СРК) и повышенном газообразовании

Черешня содержит высокий уровень фруктанов и полиолов, которые относятся к группе FODMAP (ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы). Эти короткоцепочечные углеводы плохо усваиваются в тонком кишечнике и начинают интенсивно ферментироваться бактериями в толстом кишечнике.

Для людей с чувствительным кишечником или диагностированным СРК, особенно с преобладанием диареи или вздутия, употребление черешни может спровоцировать:

  • Сильное газообразование

  • Вздутие живота

  • Боли в животе

  • Диарею

Даже если вы не страдаете СРК, но склонны к метеоризму после употребления определенных фруктов, черешня может вызвать подобные симптомы. В таких случаях стоит ограничить ее потребление или полностью исключить из рациона на период обострения.

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В материале использованы следующие источники: Mayo Clinic, Nutrients, Минздрав, советы диетологов.

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