Трамп объяснил, почему пригласил Путина в "Совет мира"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что среди приглашенных в "Совет мира" есть спорные личности, но они "влиятельные" и "умеют добиваться результатов". Так он прокомментировал предложение главе Кремля Владимиру Путину присоединится к совету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение Трампа с журналистами в Давосе, на полях "Всемирного экономического форума".

"Мы хотим всех", - ответил глава Белого дома на вопрос, зачем приглашать Путина в "Совет мира".

"У меня есть несколько спорных людей, но это те, кто умеет добиваться результатов. Это люди, обладающие огромным влиянием. Если бы в совете были одни дети, это было бы не очень полезно", - добавил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что совет выполнит много работы, которую "должна была бы сделать ООН". При этом по словам Трампа сотрудничество с организацией будет происходить, однако "Совет мира" будет "особенным".