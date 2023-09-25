Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу биолога Ивана Русева в Facebook .

Что известно о розовых фламинго под Одессой

"Во время войны в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" летом начало рождаться чудо. Впервые в Украине фламинго в количестве 570 взрослых птиц решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести малышей", - написал ученый.

Также он отметил, что в 2017 году фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3 птенца и судьба их неизвестна.

"Птицы покинули временно оккупированные территории Херсонской области и выбрали Тузловские лиманы. Впервые "птицы-разведчики" большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере Туз была гибель большого количества птенцов и взрослых птиц. И мы тогда прогнозировали, что они скоро обязательно загнездятся у нас", - написал Русев.

570 взрослых фламинго поселились в Тузловских лиманах (фото: Facebook.com/Национальный парк "Тузловские лиманы")

Впервые розовые фламинго привели потомство в Украине

В апреле 2023 года фламинго поселились в Тузловском нацпарке, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка.

"Но там гнездование было неудачным: постоянно появлялись детишки, ночью браконьеры, много домашних собак - все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило покинуть это опасное место. Но мы верили, что они обязательно найдут другое место в нацпарке и выведут птенцов в этом году. Так и произошло", - рассказал ученый.

В конце июня 2023 года птицы загнездились на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей.

"И вот, на выходных нам, работникам нацпарка и его друзьям, удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов. Это большой успех - "Тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенца. Кстати, среди взрослых есть птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании. Надеемся, что после Победы многие украинцы смогут приехать в нацпарк в гости и посмотреть на чудо природы - розовые фламинго", - говорит биолог.

Также Русев добавил, что на кольцевание птенцов приехал Дмитрий Комаров с командой "Світ на виворіт".

Дмитрий Комаров с украинским фламинго на Тузловских лиманах (фото: facebook.com/rusevivan)