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Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото)

Одесса, Понедельник 25 сентября 2023 17:01
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Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото) Розовые фламинго впервые привели потомство под Одессой (фото: facebook.com/rusevivan
Автор: Василина Копытко

В Национальном природном лимане "Тузловские лиманы", что расположен в Одесской области, впервые розовые фламинго привели потомство - вылупилось 192 птенца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу биолога Ивана Русева в Facebook.

Что известно о розовых фламинго под Одессой

"Во время войны в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" летом начало рождаться чудо. Впервые в Украине фламинго в количестве 570 взрослых птиц решили прожить с весны до осени на Тузловских лиманах и привести малышей", - написал ученый.

Также он отметил, что в 2017 году фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3 птенца и судьба их неизвестна.

"Птицы покинули временно оккупированные территории Херсонской области и выбрали Тузловские лиманы. Впервые "птицы-разведчики" большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году, когда на основных колониях фламинго в Турции на озере Туз была гибель большого количества птенцов и взрослых птиц. И мы тогда прогнозировали, что они скоро обязательно загнездятся у нас", - написал Русев.

Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото) 570 взрослых фламинго поселились в Тузловских лиманах (фото: Facebook.com/Национальный парк "Тузловские лиманы")

Впервые розовые фламинго привели потомство в Украине

В апреле 2023 года фламинго поселились в Тузловском нацпарке, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка.

"Но там гнездование было неудачным: постоянно появлялись детишки, ночью браконьеры, много домашних собак - все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило покинуть это опасное место. Но мы верили, что они обязательно найдут другое место в нацпарке и выведут птенцов в этом году. Так и произошло", - рассказал ученый.

В конце июня 2023 года птицы загнездились на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей.

"И вот, на выходных нам, работникам нацпарка и его друзьям, удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов. Это большой успех - "Тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенца. Кстати, среди взрослых есть птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании. Надеемся, что после Победы многие украинцы смогут приехать в нацпарк в гости и посмотреть на чудо природы - розовые фламинго", - говорит биолог.

Также Русев добавил, что на кольцевание птенцов приехал Дмитрий Комаров с командой "Світ на виворіт".

Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото)Дмитрий Комаров с украинским фламинго на Тузловских лиманах (фото: facebook.com/rusevivan)

Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото)Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото)Украинские фламинго. Впервые под Одессой вылупилось почти две сотни птенцов (фото)Процесс кольцевания птенцов (фото:Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины)

Ранее мы писали о том, что местные отдыхающие на Тузловских лиманах отпугивают розовых фламинго.

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Одесса фламінго Тузловские лиманы