Спасаются от взрывов: как война уничтожает розовых фламинго и разрушает миграцию птиц

Полномасштабная война России влияет не только на людей. Из-за взрывов, ракетных ударов и постоянного шума дронов в Черном море погибают тысячи птиц, а розовые фламинго уже два года подряд не могут нормально вывести потомство.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев .

Главное: Массовая гибель. Российские ракетные удары и падение дронов в Черноморском регионе приводят к катастрофическим последствиям - задокументированы случаи, когда после прилетов одновременно погибали тысячи птиц.

Российские ракетные удары и падение дронов в Черноморском регионе приводят к катастрофическим последствиям - задокументированы случаи, когда после прилетов одновременно погибали тысячи птиц. Удар по фламинго. Уникальные розовые фламинго, успешно вывели около 200 птенцов в 2023 году, уже два года подряд не могут гнездиться - они пугаются и бросают яйца.

Уникальные розовые фламинго, успешно вывели около 200 птенцов в 2023 году, уже два года подряд не могут гнездиться - они пугаются и бросают яйца. Смена миграции. Через территорию нацпарка "Тузловские лиманы" проходит ключевой миграционный путь из Африки. Взрывы заставляют перелетных птиц изменять маршруты, из-за чего они теряют энергию и часто просто не долетают до мест гнездования.

Через территорию нацпарка "Тузловские лиманы" проходит ключевой миграционный путь из Африки. Взрывы заставляют перелетных птиц изменять маршруты, из-за чего они теряют энергию и часто просто не долетают до мест гнездования. Сбор улик. Экологи и ученые пытаются минимизировать присутствие у птиц, чтобы не создавать им дополнительного стресса, и собирают данные для оценки реальных масштабов сокращения популяций из-за войны.

От взрывов гибнут тысячи птиц

По словам ученого, особенно сильно война ударила по жителям лиманной зоны, ведь территория парка охватывает 13 лиманов.

Взрывы баллистических ракет, в частности "Искандеров", а также падение русских дронов, имеют разрушительные последствия для птиц.

"У нас есть задокументированные случаи, когда после прилетов ракет погибали тысячи птиц ", - рассказал Русев.

Из-за "Шахедов" фламинго бросают гнезда

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с розовыми фламинго, поселившимися в "Тузловских лиманах" незадолго до начала полномасштабного вторжения.

В 2023 году колония успешно вывела около 200 птенцов. Ученым удалось закольцевать 18 из них и даже отследить места их зимовки.



Кольцо фламинго в парке "Тузловские лиманы" в сентябре 2023 года (фото: facebook.com/rusevivan)

Однако уже два следующих года ситуация резко ухудшилась.

"В 2024 и 2025 годах птицы не смогли гнездиться . Из-за мощного шума и постоянных пролетов "Шахедов" они пугаются, бросают гнезда и яйца, которые сразу же разоряют мартины", - пояснил биолог.

По его словам, в этом году фламинго снова пытаются обустроить колонии, но результат остается под угрозой из-за боевых действий. Сами ученые стараются пореже появляться возле мест гнездования, чтобы не создавать для птиц дополнительного стресса.

Война меняет маршруты миграции

Русев подчеркнул, что последствия войны ощущают не только местные, но и перелетные птицы.

Через территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы" проходит один из ключевых миграционных путей из Африки в тундру. Для многих видов эта территория есть место отдыха и пополнение запасов энергии благодаря уникальной экосистеме лиманов.

Впрочем, из-за взрывов и постоянного шума птицы вынуждены менять привычные маршруты.

"Если из-за войны птицы пугаются, вынуждены менять маршрут и теряют энергию - они просто не долетают до мест гнездования. Это приводит к снижению репродуктивности и всеобщему сокращению популяций", - отметил ученый.

По словам Русева, сейчас специалисты собирают данные, которые помогут оценить, насколько война сократила численность разных видов птиц.