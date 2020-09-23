Лукашенко під час інавгурації: "кольорова революція" не відбулася

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Під час інавгурації президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "кольорова революція" в країні не відбулася. Він зазначив, що цей рік є вкрай емоційним в історії Білорусі.

Про це повідомляє БелТА.

Під час інавгурації Лукашенко заявив про необхідність "захистити наші цінності, наше мирне життя, суверенітет і незалежність".

"Нашій державності був кинутий безпрецедентний виклик - виклик неодноразово відпрацьованих безвідмовних технологій знищення незалежних держав. Але ми опинилися в числі дуже небагатьох, навіть, може бути, єдині, - де "кольорова революція" не відбулася", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на таємній церемонії інавгурації.

До цього Європарламент прийняв резолюцію, згідно з якою в ЄС перестануть визнавати Лукашенка легітимним президентом після закінчення його повноважень 5 листопада. У той же час ЄС визнає представницьким органом білоруського народу Координаційну раду.

Відзначимо, Міністерство оборони Білорусі ще напередодні виборів президента включило "кольорові революції" в список загроз.

Згодом Лукашенко неодноразово звинувачував Захід у спробах розв'язати революцію в країні.