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Тіхановська створює координаційну раду для передачі влади

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 15:43
Тіхановська створює координаційну раду для передачі влади
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Україна

Тіхановська заявила, що готова до діалогу з владою

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тіхановська ініціювала створення координаційної ради щодо передачі влади. Вона також готова до діалогу з чинною владою.

Про це йдеться в її заяві, передає "Інтерфакс-Захід".

"З урахуванням того, що відбувається в країні та необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тіхановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади", - заявила вона.

Крім того, вона заявила про готовність до діалогу з владою, а також закликала міжнародне співтовариство виступити в ролі посередника.

Зазначимо, згідно з офіційними результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, Тіхановська - 10,1%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК Білорусі відхилила всі скарги на результати виборів президента; опозиція вже заявила, що буде звертатися у Верховний суд.

До цього Тіхановська виступила із закликом організувати масові мітинги в міста 15-16 серпня.

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