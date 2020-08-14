ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тіхановська закликала мерів міст провести мітинги на вихідних

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 12:54
Тіхановська закликала мерів міст провести мітинги на вихідних
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com Світлана Тіхановська)
Автор: РБК-Україна

Тіхановська просить провести мирні зібрання у кожному місті

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська виступила із закликом провести масові мітинги 15-16 серпня. Мирні протести можуть пройти в містах Білорусі.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні.

"Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті", - заявила Тихановская.

Вона підкреслила, що на вулицях з'являються нові мирні акції - ланцюги солідарності жінок з квітами. Вона також висловила подяку силовикам, які відмовилися виконувати накази щодо розгону протестів, та учасникам страйків на підприємствах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тіхановська виступила із закликом зупинити насильство на протестах у Білорусі, а також заявила, що демонстранти повинні захищати свій вибір мирним, ненасильницьким шляхом.

Зазначимо, опонентка Олександра Лукашенка вимушено знаходиться за кордоном; цього тижня білоруська влада вивезла її до Литви після того, як кілька годин утримували в будівлі ЦВК, куди вона подавала скаргу з вимогою провести перерахунок голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьпротестМітинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся