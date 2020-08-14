Оголошено офіційні результати виборів у Білорусі

Лукашенко набрав більше 80%
Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко набрав більше 80% голосів.
Про це повідомляється на сайті білоруського ЦВК.
Повідомляється, що за даними ЦВК, на виборах президента Білорусі проголосували 5,8 млн виборців. Голоси розподілилися наступним чином:
"Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко", - йдеться в повідомленні ЦВК.
Фото: результати голосування
Нагадаємо, раніше головна суперниця чинного президента Світлана Тіхановcька заявила, що чесний підрахунок голосів на деяких ділянках показав її перемогу з великим відривом.
Відзначимо, в Білорусі третій день тривають страйки на найбільших підприємствах з вимогою провести чесні вибори.