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Оголошено офіційні результати виборів у Білорусі

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 14:12
Оголошено офіційні результати виборів у Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко переміг на виборах (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко набрав більше 80%

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко набрав більше 80% голосів.

Про це повідомляється на сайті білоруського ЦВК.

Повідомляється, що за даними ЦВК, на виборах президента Білорусі проголосували 5,8 млн виборців. Голоси розподілилися наступним чином:

  • Олександр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосів)
  • Світлана Тіхановська - 10,1% (588 622 голоси)
  • Андрій Дмитрієв - 1,21% (70 671 голос)
  • Анна Канопацька - 1,67% (97 489 голосів)
  • Сергій Черечень - 1,14% (66 613 голоси)
  • проти всіх - 4,59% (267 як 360 голосів)

"Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко", - йдеться в повідомленні ЦВК.

Оголошено офіційні результати виборів у Білорусі

Фото: результати голосування

Нагадаємо, раніше головна суперниця чинного президента Світлана Тіхановcька заявила, що чесний підрахунок голосів на деяких ділянках показав її перемогу з великим відривом.

Відзначимо, в Білорусі третій день тривають страйки на найбільших підприємствах з вимогою провести чесні вибори.

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