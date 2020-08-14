ЦВК Білорусі відхилила всі скарги на результати виборів президента

Фото: ЦВК Білорусі (facebook com BelarusCIK)

Результати виборів планують оскаржити у Верховному суді

Центральна виборча комісія Білорусі відхилила всі скарги на невизнання підсумків президентських виборів. Результати виборів будуть оскаржувати у Верховному суді.

Про це заявив кандидат у президенти Андрій Дмитрієв, передає "Інтерфакс-Захід".

"Всі скарги на невизнання виборів відхилили, як і пропозицію відкласти рішення. Ми йдемо в Верховний суд!", - заявив Дмитрієв.

Нагадаємо, за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що 10 серпня Світлана Тихановска подала скаргу до ЦВК з вимогою визнати недійсними результати виборів.

Також підсумки виборів оскаржили Андрій Дмитрієв і Ганна Канопацка.