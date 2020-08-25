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У Білорусі координаційну раду визнали неконституційною

Мінськ, Вівторок 25 серпня 2020 14:32
У Білорусі координаційну раду визнали неконституційною
Фото: координаційна рада Білорусі (facebook com belrada vision)
Автор: РБК-Україна

За словами голови Конституційного суду, громадянам необхідно дотримувати режим конституційної законності

Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич заявив, що створення Координаційної ради опозиції є неконституційним. Він зазначив, що закон не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, які мають право переглядати підсумки президентських виборів.

Про це повідомляє видання "Белта".

"Створення координаційної ради, який визначив своєю метою перегляд виборів президента Білорусі не в порядку, визначеному Конституцією та у виборчому законодавстві, є неконституційним", - заявив Міклашевич.

Він також зазначив, що всім громадянам необхідно дотримуватися режиму конституційної законності.

Нагадаємо, 15 серпня штаб кандидата в президенти Світлани Тихановскої почав формування координаційної ради. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу Ради увійшли близько ста осіб.

Раніше повідомлялося, що президент Олександр Лукашенко назвав координаційна рада опозиції "чорною сотнею", заявивши, що створення альтернативних органів влади в країні є незаконним.

Крім того, проти координаційної ради Білорусі порушили кримінальну справу за статтею "захоплення влади".

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