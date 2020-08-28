Лукашенко про введення військ РФ: ми з Путіним розуміємо, що може бути

Фото: Олександр Лукашенко (flickr.com/statephotos)

Російська Федерація підготувала силовиків для Білорусі, оскільки влада обох країн розуміє, до чого можуть призвести протести проти режиму Олександра Лукашенка. За його словами, країна в разі його повалення перетвориться на театр бойових дій.

Про це Лукашенко заявив в ході спілкування з працівниками ТОВ "Савушкін-Орша", передає БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко прокоментував вчорашню заяву російського президента Володимира Путіна про підготовку силовиків для Білорусі.

"Це ж не тому, що росіяни хочуть захистити Білорусь. Слухайте, самі захистимося. Але ми з президентом Росії розуміємо, що може бути, якщо ми ловитимемо гав", - зазначив він.

Лукашенко додав, що в разі загострення ситуації та повалення його режиму Білорусь може перетворитися на театр військових дій

"Їм (Заходу, - ред.) не Білорусь потрібна. Білорусь - це трамплін, як зазвичай, в Росію...Треба зламати цю владу, яка є, підсунути іншу, яка звернеться до іноземної держави, щоб ввели війська і надали підтримку. Їм потрібен тут ринок, де вони будуть торгувати своєю продукцією", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані до Білорусі.

На цю заяву вже відреагували Польща і Німеччина, німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що Путін не буде відправляти російські війська на територію Білорусі.