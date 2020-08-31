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Тіхановська стурбована наміром Путіна відправити силовиків в Білорусь

Понеділок 31 серпня 2020 16:20
Тіхановська стурбована наміром Путіна відправити силовиків в Білорусь
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Игорь Литвиненко

Колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська висловила стурбованість заявою президента Росії Володимира Путіна про створення резерву силовиків для відправки в країну. За її словами, таке рішення мало б тяжкі наслідки для взаємин двох країн.

Відповідні слова Тіхановської наводить її прес-служба.

"Це мирний протест народу проти режиму, який намагається вкрасти вибори і узурпувати владу. Ми вимагаємо від усіх країн поважати суверенітет Білорусі. У той же час ми вкрай стурбовані заявами Путіна відправити російський ОМОН в Білорусь. Це було б серйозним порушенням суверенітету Білорусі і мало тяжкі наслідки для взаємин Білорусі та Росії", - заявила Тіхановська.

Раніше Путін заявив, що Росія вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані в Білорусь.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Росія підготувала війська, так як в разі його повалення країна може перетворитися "в театр бойових дій".

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що Путін не буде відправляти російські війська на територію Білорусі.

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