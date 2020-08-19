Білоруська опозиція закликала Лукашенка до негайного діалогу

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Координаційна рада білоруської опозиції провела перше засідання

Координаційна рада опозиційних сил Білорусі провів перше засідання. На ньому була прийнята резолюція, в якій чинну владу закликають до негайного діалогу.

Про це йдеться в резолюції Координаційної ради.

Згідно з резолюції, у разі ухилення від переговорів на діючу владу покладається відповідальність за поглиблення політичної та економічної кризи в країні.

"Координаційна рада вважає, що єдиним способом подолання політичної кризи є негайний початок переговорів та вироблення механізмів для відновлення законності і проведення нових виборів", - йдеться в документі.

Також були визначені головні вимоги до чинної влади, які були сформовані під час протестів:

Припинення політичного переслідування громадян республіки Білорусь з боку влади, порушення кримінальних справ, притягнення винних до відповідальності;

Звільнення всіх політичних ув'язнених, скасування неправомірних судових постанов, виплата компенсацій всім постраждалим;

Визнання виборів 9 серпня 2020 року недійсними Проведення нових виборів міжнародним стандартам з новим складом всіх комісій з виборів, включаючи Центральну комісію.

Раніше у раді заявили, що не бачать можливості для перерахунку голосів на президентських виборах.

У свою чергу Лукашенко назвав координаційна рада опозиції "чорною сотнею", заявивши, що створення альтернативних органів влади в країні є незаконним.